Pierwszy komentarz Dudy po wyborach. Prezydent wydał oświadczenie

Wybory parlamentarne 2023 przeszły do historii. Według wyników late poll od pracowni Ipsos oraz cząstkowych danych z obwodowych komisji PiS zajął pierwsze miejsce, ale nie ma większości, aby powołać rząd. Z kolei opozycja demokratyczna (KO, Trzecia Droga, Lewica) ma szansę przejąć władzę.

W poniedziałkowym oświadczeniu dla mediów prezydent Andrzej Duda podkreślił, że niedzielne wybory parlamentarne były "świętem demokracji z prawdziwego zdarzenia". Mówił o "gigantycznej frekwencji". Jak zauważył, była ona najwyższa w długim okresie wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. - Apelowałem o tę frekwencję i (...) bardzo za nią dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim państwu, którzy poszliście oddać swój głos - podkreślił.

Wybory 2023. Komentarz Andrzeja Dudy

Zwrócił uwagę, że były osoby, które - aby zagłosować - czekały do późnych godzin nocnych. - Dziękuję za to, bo to był bardzo ważny moment - powiedział prezydent. Dodał, że każde wybory są "swoistym testem tego, na ile jesteśmy demokratyczny społeczeństwem, społeczeństwem dojrzałym, na ile jesteśmy społeczeństwem okrzepłym w decydowaniu o sobie".

Podziękował także wszystkim, którzy wzięli udział w referendum. - To były naprawdę bardzo ważne wybory i cieszę się, że oddaliśmy w nich głosy - dodał. - Wczoraj rzeczywiście pokazaliśmy, mogę tak mówić, bo sam też brałem udział jako głosujący, a więc wyborca, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce - stwierdził.

Prezydent ocenił, że "trzeba spokojnie czekać na wyniki". - Mam nadzieję, że jutro, gdzieś około południa, Państwowa Komisja Wyborcza zakończy już wszystkie zliczanie głosów i będzie mogła podać oficjalne wyniki - zaznaczył Duda. Podkreślił, że jest ogromnie wdzięczny wszystkim członkom komisji, za pracę, którą wykonali. - Dziękuję Państwowej Komisji Wyborczej - dodał.

- Co dla mnie najważniejsze, przy tak ogromnej frekwencji te wybory przebiegły spokojnie - komentował. - Wiecie państwo, że jest sytuacja wojenna, że mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, że mamy atak hybrydowy ze strony białoruskiej, że tych potencjalnych możliwości ingerencji na różne sposoby w nasze wybory było bardzo dużo - powiedział.

- Demokracja w Polsce jest stabilna. Cieszę się z tego ogromnie. Cieszę się, że jest ten głos polskiego społeczeństwa, jaka jest jego wola - powiedział Duda. Zaznaczył, że "coraz bardziej ona się rysuje, klaruje". - Z góry można powiedzieć, że tym, którzy zwyciężyli w wyborach - z całego serca gratuluję. Wszystkim nowym posłom, nowym senatorom gratuluję i tym, którzy będą mieli mandaty w tym nowym parlamencie, z całego serca gratuluję - podkreślił Duda.

PAP - Agata Zbieg, Aleksandra Kiełczykowska, Iga Leszczyńska, Sylwia Wysocka