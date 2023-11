Pierwszy poważny zgrzyt w koalicji? "Prawo niedostosowane do współczesnych wyzwań"

Robert Biedroń wyraził poparcie dla zmian w Unii Europejskiej. Tym samym rozminął się z opiniami kolegów z Koalicji Obywatelskiej czy Trzeciej Drogi. - Traktaty należy zmienić, ponieważ obecnie obowiązujące prawo wspólnotowe weszło w życie już w roku 2009. Jest więc kompletnie niedostosowane do dzisiejszych wyzwań, przed którymi stoi Europa - powiedział w rozmowie z PAP współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Parlament Europejski zagłosował za zmianami w UE

Parlament Europejski poparł w środę propozycję zmian traktatowych, w myśl których m.in. zniesione zostałoby prawo weta państw członkowskich. Za rezolucją zagłosowało 9 europosłów z Polski: Róża Thun, Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller i Sylwia Spurek.

Główne postulaty zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom wspólnoty m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE, tj. w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności, a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby 7 nowych obszarów:

politykę zagraniczną i bezpieczeństwa,

ochronę granic,

zdrowie publiczne,

obronę cywilną,

przemysł

edukację.

Ewentualne zmiany w traktatach to jednak długa droga i kwestia kilku lat procedowania, w tym ratyfikowanie dokumentu we wszystkich państwach członkowskich i referenda. Wiadomo, że rządy wielu państw są przeciwne reformom.

Reforma UE. Brak zgody między KO, Trzecią Drogą i Lewicą

Przeciwko zmianom w unijnych traktatach wypowiedzieli się w PAP przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marcin Kierwiński z PO przekazał, że jego ugrupowanie nie popiera propozycji reform, gdyż aktualne rozwiązania prawne są dobre, a postulaty to raczej hasła, które nie zostaną zrealizowane. Z kolei Władysław Teofil Bartoszewski z PSL tłumaczył, że "absolutnie nie ma zgody na to, żeby w taki sposób pozbawiać państwa członkowskie prawa weta w bardzo wielu kwestiach". Polityk także uważa, iż "na szczęście do wprowadzenia zmian długa droga".

Okazuje się jednak, że opozycja jest w tej sprawie podzielona. Swoje poparcie dla propozycji przedstawił bowiem współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń, który sam jako europoseł zagłosował za zmianami. Według niego traktaty należy zmienić, ponieważ nie przystają one do współczesnych wyzwań, przed którymi stoi Europa.

Robert Biedroń mówi innym głosem niż koalicjanci

- Chociażby mechanizm nakładania sankcji na kraje trzecie jest zupełnie nieefektywny przez zasadę jednomyślności. [...] Zasada jednomyślności w Radzie, już wielokrotnie ograniczała naszą "sprawczość". Akurat Polki i Polacy dobrze wiedzą z lekcji historii, dlaczego zasada liberum veto nie jest najlepszym rozwiązaniem. Właśnie przez zasadę jednomyślności, przez długi czas nie można było nałożyć efektywnych sankcji na Rosję czy Białoruś, ponieważ blokowały je chociażby Węgry Victora Orbana. W tej i innych kwestiach potrzebujemy wprowadzenia zasady głosowania większością kwalifikowaną - tłumaczył europoseł w PAP.

Polityk dodał, że "świat ewoluuje, a nasza architektura instytucjonalna i procesy decyzyjne w UE nie odpowiadają zakładanemu celowi, jeśli chcemy pozostać istotnym podmiotem na arenie międzynarodowej". Robert Biedroń zauważył jednak, że na razie nic się nie zmieni. - Parlament Europejski nie jest w stanie sam przeforsować nowego traktatu reformującego. [...] Art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej mówi jednoznacznie, że aby rozpocząć procedurę zmian traktatów, to rząd każdego państwa członkowskiego, Komisja Europejska lub Parlament Europejski muszą przedłożyć Radzie propozycje zmian traktatów. Taki krok formalnie nie został jeszcze przeprowadzony - poinformował.

Źródło: Radio ZET/PAP