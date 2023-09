"Pierwszy raz od czasów komuny”. Rząd zdecydował ws. atakowanego przez PiS filmu Holland

- Film "Zielona granica" zawiera wiele nieprawd - uważa wiceszef MSWiA Błażej Poboży. W czwartek w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji odbyła się konferencja prasowa, w której poza zastępcą Mariusza Kamińskiego wzięła udział także rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

- Wczoraj miała miejsce premiera filmu Agnieszki Holland pod tytułem "Zielona granica". Długo szukałem odpowiedniego słowa, które mogłoby opisać ten obraz i myślę, że najlepszym słowem, które pozwala opisać ten film to obrzydliwy paszkwil - powiedział w czwartek wiceszef MSWiA.

MSWiA: przed filmem "Zielona granica" będzie wyświetlany spot

W jego ocenie film Agnieszki Holland pokazuje w sposób "skrajnie niesprawiedliwy, nieuprawniony, krzywdzący funkcjonariuszy straży granicznej, żołnierzy, wszystkich tych, którzy bronią z narażeniem własnego zdrowia i życia polskiej granicy". - Szkaluje dobre imię polskiego funkcjonariusza, policjanta, żołnierza. Nawet mieszkańcy miejscowości przygranicznych zostali tam pokazani w sposób skrajnie nieprawidłowy i nieuprawniony - stwierdził.

- Ponieważ film zawiera wiele nieprawd, przeinaczeń zdecydowaliśmy, jako kierownictwo ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, że w kinach studyjnych w całej Polsce ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem. Nasz krótki spot pokazuje kontekst operacji hybrydowej, przebieg tej operacji i rozwiązanie, które wprowadziliśmy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiego państwa - dodał wiceszef MSWiA.

Politycy PiS atakują film Agnieszki Holland

Film Agnieszki Holland krytykują przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Prezydent Andrzej Duda skomentował go słowami: “tylko świnie siedzą w kinie”. Jest to hasło z okresu okupacji niemieckiej, wymierzone w Polaków, którzy chodzili na seanse nazistowskiej propagandy.

- Szokujące słowa, które padają w kraju uznawanym za bastion obrony chrześcijaństwa - mówił w rozmowie z reporterem Radia ZET Maciejem Bąkiem szef Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski. - "Zielona granica" to produkcja pokazująca kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Użycie wobec Holland określenia, które padało podczas niemieckiej okupacji, jest skandaliczne i szokujące - dodał.

- Chyba pierwszy raz od czasów komuny w Polsce atakuje się artystów za to, że stoją po stronie praw człowieka. Agnieszka Holland nie jest politykiem, nie jest po to, żeby wymyślać politykę migracyjną. Jest po to, żeby zastanowić się, a kto się kryje za tymi ludźmi, którzy są materiałem do produkowania nienawiści - podsumował Kerski.

