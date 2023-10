"Pierwszy statek wpłynie do Elbląga w przyszłym roku. Wierzę, że przywita go premier Tusk"

Radio ZET zapytało senatora Jerzego Wcisłę - parlamentarzystę z Elbląga, wybranego w wyborach parlamentarnych na trzecią kadencję w Senacie - o to, kto oficjalnie przywita pierwszy statek i tym samym ogłosi zakończenie inwestycji, która była oczkiem w głowie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Senator PO: wierzę, że pierwszy statek w Elblągu przywita premier Tusk

- Na pewno zrobi to gospodarz, czyli prezydent miasta Elbląg. Ale ja mam nadzieję, że będzie go też witał przyszły premier Polski Donald Tusk. Pochodzi on z Gdańska, a dla portu w Gdańsku otwarcie portu w Elblągu jest bardzo istotne - mówi Radiu ZET senator Koalicji Obywatelskiej.

Budowa drogi zatrzymała się po tym, jak rząd PiS nie chciał pogłębić ostatniego kilometra rzeki Elbląg, twierdząc, że to zadanie samorządu. Warunkiem przekazania na to pieniędzy miało być oddanie przez miasto udziałów w porcie państwu. Władze Elbląga się na to nie zgodziły.

- Mam w tej sprawie już gotowe zawiadomienie do prokuratury, dotyczące przekroczenia lub nadużycia uprawnień najprawdopodobniej przez wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka. Z jego złożeniem czekam na odpolitycznienie prokuratury, które wkrótce nastąpi - dodaje Wcisła. Senator zaznacza, że port na pewno pozostanie w rękach samorządu.