Koalicja Obywatelska może liczyć na 29 proc. głosów, a PiS na 24 proc. - wynika z nowego sondażu CBOS. To historyczny pomiar, pierwszy od lat, w którym Prawo i Sprawiedliwość zostało zdetronizowane. Gdyby doszło do wyborów, to w Sejmie znalazłoby się łącznie pięć ugrupowań.