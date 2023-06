Pilna narada polskich władz. Duda, Kaczyński i Morawiecki reagują na bunt wagnerowców

Jewgienij Prigożyn i podlegli mu najemnicy z Grupy Wagnera podjęli "marsz na Moskwę" po tym, jak siły rosyjskie miały zaatakować ich pozycje w piątek na terenie obszarów okupowanych w Ukrainie. Rosyjski dyktator Władimir Putin w specjalnym oświadczeniu nazwał wagnerowców "zdrajcami". W Moskwie i innych rosyjskich miastach wprowadzono "reżim antyterrorystyczny".

Na kryzys wojskowy w Rosji reagują polskie władze. W sobotę wieczorem odbędą się konsultacje szefów resortów obrony, spraw wewnętrznych oraz innych służb z szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Nadzwyczajną naradę zapowiedziano również w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Bunt wagnerowców. Pilna narada polskich władz

"Omówiona zostanie obecna sytuacja bezpieczeństwa RP oraz koordynacja działań z sojusznikami" - przekazał na Twitterze Jack Siewiera, szef BBN. Natomiast na Twitterze Kancelaria Prezydenta podała, że "bieżąca sytuacja bezpieczeństwa oraz koordynacja działań z sojusznikami będą tematami zwołanej na dziś (sobotę 24 czerwca - red.) na 20.00 przez Prezydenta RP narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego". "W spotkaniu wezmą udział m.in.: premier, wicepremier, szefowie resortów oraz służb specjalnych" - dodano.

Do kryzysu w Rosji odniósł się również prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Czy to incydent, czy coś dużo większego - też jeszcze nie wiemy. Ale to pokazuje, jak kończy się dzisiaj agresja, jeżeli zaatakowany potrafi się bronić, i jest odważny, i ma środki, i ma tych, którzy go wspierają. A kto najbardziej wpiera - my - powiedział podczas wiecu w Bogatyni.

W związku z sytuacją w Rosji odbyliśmy dziś rano konsultacje z premierem i MON, a także z sojusznikami. Przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest na bieżąco monitorowany - poinformował w sobotę rano w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda.

Podczas demonstracji we Wrocławiu sytuację za wschodnią granicą komentował lider PO Donald Tusk. - Mam nadzieję, chciałbym wierzyć, że może chociaż zaczęli myśleć o tym, by zwołać na wniosek Polski, państwa bezpośrednio zagrożonego w sytuacji tej dramatycznej destabilizacji wojny z Ukrainą i wojny domowej w Rosji, że zostanie zwołana na wniosek Polski Rada Północnoatlantycka - podkreślił.

Jak zaznaczył, są na to odpowiednie przepisy i odpowiedni tryb. - Polska ma dzisiaj prawo, a rządzący mają obowiązek, aby natychmiast zwrócić się do naszych sojuszników. Mam nadzieję, że już w tej chwili, może dzisiaj rano, może po południu, ktoś reprezentujący władzę będzie rozmawiał z prezydentem USA, z przywódcami największych państw europejskich, z sekretarzem generalnym NATO - powiedział szef PO.

Bunt wagnerowców. Relacja na żywo

RadioZET.pl/PAP