Pilne posiedzenie Rady Mediów Narodowych jeszcze w Święta. "Groteska"

PiS i poprzednie kierownictwo TVP próbuje wywołać chaos prawny w sprawie szefostwa w Telewizji Polskiej. W Boże Narodzenie poinformowano, że odwołana Rada Nadzorcza przyjęła dymisję poprzedniego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza i jego obowiązki powierzyła Maciejowi Łapińskiemu. Takim działaniom stanowczo sprzeciw się minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który podkreślił, że TVP ma nową Radę Nadzorczą z Piotrem Zemłą jako przewodniczącym i prezesem zarządu Tomaszem Sygutem.

Spór o kierownictwo w mediach publicznych (PiS kwestionuje wybór również nowych władz Polskiego Radia i PAP) podsyca również Rada Mediów Narodowych. To instytucja powołana za rządów PiS, która zabrała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT) prawo wyboru władz mediów publicznych. O planach RMN poinformował jej członek i były poseł Lewicy Marek Rutka.

Zamieszanie wokół TVP. Rada Mediów Narodowych zwołuje pilne posiedzenia

"Gdy groteska zamienia się w farsę... lub odwrotnie. W pierwszy dzień Świąt otrzymałem informacje o posiedzeniu Rady Mediów Narodowych, które odbędzie się w drugi dzień Świąt, i tak już codziennie do Sylwestra. Tak dla przypomnienia, wszystkie decyzje i tak zapadły 15 października" - napisał Rutka w serwisie X.

Z załączonego do wpisu dokumentu wynika, że RMN kierowana przez byłego posła PiS Krzysztofa Czabańskiego ma się zbierać codziennie pomiędzy 26 a 31 grudnia. W porządku obrad zapisano praktycznie tylko punkt o "omówieniu sytuacji w spółkach mediów publicznych". Pojawiły się w sieci komentarze, że ten pośpiech może wynikać z dążenia do wybrania "alternatywnego" prezesa TVP.

We wcześniejszych komunikatach RMN popierała dotychczasowe władze TVP, Polskiego Radia i PAP. Koalicja rządząca zapowiedziała dążenie do likwidacji RMN i oddanie jej kompetencji z powrotem do KRRiT.

