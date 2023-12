Pilne posiedzenie Rady Mediów Narodowych. "Wydaje się, że na coś czekali"

Na środę na godz. 15 zaplanowane jest posiedzenie Rady Mediów Narodowych. Informację podał Onet, a potwierdził ją portalowi jeden z członków Rady - nominowany przez Lewicę Robert Kwiatkowski. Spotkanie zwołał przewodniczący organu Krzysztof Czabański.

Poprzednie zebranie odbyło się w czwartek 14 grudnia i trwało kwadrans. - Wydaje mi się, że oni na coś czekali - powiedział Kwiatkowski, tym razem w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Środowe posiedzenie najprawdopodobniej ma związek ze zmianami w mediach publicznych, które planuje nowa większość parlamentarna.

Projekt ws. mediów publicznych w Sejmie. PiS przeciw działaniom rządu

Przypomnijmy, że we wtorek Sejm wznowił obrady. Jednym z ich głównych punktów jest debata nad projektem uchwały ws. przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Będzie on głosowany w Sejmie jeszcze tego samego dnia, w wieczornym bloku.

Sejm wzywa w nim Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych. Sejm zobowiązał się też do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

To jeden z kluczowych projektów nowego rządu, który planuje jak najszybciej "zrobić porządki" w mediach państwowych, przede wszystkim TVP. Chodzi zwłaszcza o wymianę władz TVP oraz prowadzących najważniejsze programy informacyjne i publicystyczne. Być może dokument będzie poddany pod dyskusję i głosowanie jeszcze we wtorek.

Do inicjatywy nowej większości odniósł się już Andrzej Duda, który napisał pismo skierowane do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Prezydent apelował w nim o "respektowanie standardów demokratycznych" w działaniach dot. mediów publicznych. Projektowi sprzeciwia się zaś PiS. Przemysław Czarnek nazwał projekt czymś, "co jest rzeczywiście godne standardów komunistycznych".

