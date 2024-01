Pilne spotkanie na Nowogrodzkiej. Na stole przedterminowe wybory i ogólnopolski protest

Onet donosi, że Prawo i Sprawiedliwość zwołało w pilnym trybie posiedzenie prezydium Komitetu Politycznego. To ma się rozpocząć w poniedziałek 15 stycznia o godzinie 17:00. Nagłą i niespodziewaną decyzję miał podjąć sam prezes Jarosław Kaczyński. Na Nowogrodzkiej mają się pojawić największe nazwiska związane z PiS z całego kraju.

Pilne zebranie PiS na Nowogrodzkiej. "Pojawiają się najważniejsi politycy z całego kraju"

Z niepotwierdzonych informacji dowiadujemy się, że najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości planują przedyskutować swoją strategię polityczną na najbliższą przyszłość. Ta będzie najpewniej oscylować wokół działań nowego rządu, "przejęcia" mediów publicznych, zatrzymania Kamińskiego i Wąsika, a zwłaszcza decyzji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Obecnie środowisko PiS utrzymuje narrację, że decyzje rządu Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara nie znajdują podstaw prawnych. Stałym argumentem podnoszonym przez opozycję jest art. 7. konstytucji, który stanowi, że "władze państwowe działają na podstawie prawa".

- To, co się dzieje w tej chwili, to jest próba wykreowania nowego nieprzewidzianego przez prawo, przez ustawę o prokuraturze, stanowiska - powiedział Jarosław Kaczyński. W tych słowach lider PiS odniósł się do odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego i powołanie na p.o. prokuratora krajowego Jacka Bilewicza.

Przedterminowe wybory w Polsce. Czy taki scenariusz jest możliwy?

Onet podaje też, że podczas poniedziałkowego spotkania mają zapaść kluczowe dla przyszłości PiS decyzje. W grze jest też scenariusz "atomowy", który zakłada ogólnokrajowy strajk, a w efekcie paraliż najważniejszych instytucji i miast w całej Polsce. - Zapadną dzisiaj kluczowe decyzje odnośnie naszej strategii na najbliższe dni - mówił w rozmowie z portalem polityk zasiadający w ścisłych władzach partii.

- Na ten moment nie rozważamy obstrukcji i blokowania Sejmu, ale będziemy z pewnością protestować przeciwko wszelkim próbom łamania prawa w Polsce - powiedział Onetowi inny polityk PiS. Dowiadujemy się jednak, że "na stole jest więcej wariantów i pomysłów". Jednym z nich jest złożenie przez PiS wniosku o rozwiązanie Sejmu. Taki scenariusz ma być jednak traktowany jako bardzo ryzykowny. Należy jednak dodać, że niezbędna do tego byłaby zgoda obecnie rządzącej koalicji - co nie jest wykluczone. Lepszy wynik w przedterminowych wyborach mógłby pozwolić Koalicji 15 października na uzyskanie większości niezbędnej do odrzucenia weta Andrzeja Dudy, co zdecydowanie ułatwiłoby ekipie Donalda Tuska sprawowanie rządów.

Źródło: Radio ZET/Onet