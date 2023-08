Pilne spotkanie na przesmyku suwalskim. Premier potwierdza

W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu premier podkreślił, że Polska jest przedmiotem prowokacji i hybrydowych ataków ze strony Białorusi i Rosji, a tylko w tym roku doszło do ponad 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. - To nieustanne prowokacje służb białoruskich. To w końcu wagnerowcy sprowadzeni przez reżim Łukaszenki w okolice Grodna - powiedział.

Spotkanie na przesmyku suwalskim. "Współpraca Polski i Litwy jest niezbędna"

Dodał, że kilka dni temu ostrzegał przed kolejnymi prowokacjami związanymi z pojawieniem się na Białorusi Grupy Wagnera. - I - jak się okazuje - nie musieliśmy długo na nie czekać - powiedział Morawiecki. Mówił też o eskalowaniu napięcia, przywołując organizowane na Morzu Bałtyckim ćwiczenia rosyjskiej marynarki.

- Takich prowokacji będzie więcej i będą one obliczone na tworzenie zamieszania w Polsce i w innych krajach NATO, szczególnie w naszym regionie, dlatego jutro odbędę pilne spotkanie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na przesmyku suwalskim - poinformował. Spotkanie odbędzie się w Suwałkach. - Współpraca Polski i naszego sojusznika - Litwy - jest niezbędna w obliczu tych zagrożeń i prowokacji - podkreślił Morawiecki.

Zaznaczył, że w sprawie Grupy Wagnera i innych hybrydowych działań Polska pozostaje w stałym kontakcie z sojusznikami w NATO, m.in. ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, a współpraca ta "obejmuje przede wszystkim wymianę danych i wspólne obserwowanie działań na Białorusi".

- Wzmacniamy ochronę naszych granic i nie pozwolimy się sprowokować - oświadczył premier. Zaznaczył, że "od 2 lat w pobliżu granicy przebywają dodatkowe nasze siły: żołnierze i funkcjonariusze, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa terenów przygranicznych".

"Żadnemu Polakowi nie wolno wpisywać się w prowokacje wagnerowców"

- Największym błędem jest jednak realizowanie scenariusza prowokatorów, krytykowanie według ich założeń polskich służb i wojska, kwestionowanie modernizacji polskiej armii - powiedział. Dodał, że należy być przygotowanym na różne scenariusze wykorzystania Grupy Wagnera. - Gdyby nie ochrona polskich granic, Grupa Wagnera w dwie godziny byłaby już teraz w Warszawie - stwierdził premier.

Dodał też, że wagnerowcy mogą być przebierani za białoruską straż graniczną i pomagać nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski. - Ale przeliczycie się. Przeliczycie się. Nie pozwolimy wam destabilizować Polski - powiedział premier.

Podkreślił, że "żadnemu Polakowi nie wolno wpisywać się w prowokacje wagnerowców, Łukaszenki i Putina. Niezależnie od tego, jakie są jego pobudki". - Apeluję do wszystkich o zdrowy rozsądek. O niepoddawanie się atmosferze kreowanej przez niektórych. Polska jest bezpieczna siłą naszej armii i służb, a także siłą sojuszy, w których jesteśmy – powiedział Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP