Pilny komunikat Kancelarii Sejmu. "Uwaga. Nie ma żadnej ewakuacji Sejmu! Posłowie i dziennikarze mogą z niego korzystać na normalnych zasadach. Od godz. 14:00 wstrzymane będzie jedynie wydawanie jednorazowych przepustek. Pracownicy, którzy nie są niezbędni do obsługi bieżącej pracy Sejmu, dostali możliwość wyjścia do domu o godz. 14:00, by - z uwagi na demonstrację - nie mieli problemów z wyjazdem z miejsca pracy" - napisano.

W czwartek przed Sejmem odbędzie się organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość "Protest Wolnych Polaków". Podczas manifestacji głos zabiorą m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. O godz. 18 sprzed Sejmu w "Marszu Wolnych Polaków" uczestnicy protestu udadzą się na Plac Powstańców przed siedzibę TVP.

Pilny komunikat z Sejmu. Chodzi o dzisiejszą manifestację PiS

Jak informowaliśmy na RadioZET.pl, przed Sejmem w czwartek znowu pojawiły się barierki. Ma to związek z zaplanowanym na popołudnie protestem organizowanym przez PiS. Zabezpieczenie ma być tylko dziś, a później ponownie ma zostać zdemontowane.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaapelował o udział w manifestacji 11 stycznia w Warszawie. Dodał, że jeśli demonstrujących będzie wiele, mogą zdarzyć się prowokacje. - Proszę wszystkich, którzy będą brać udział w tej demonstracji, o pewną czujność - powiedział.

Jak informuje Michał Makowski z Radia ZET, poza czołowymi politykami PiS na proteście mają się pojawić także żony Kamińskiego i Wąsika. W szeregach partii mówi się, że na demonstracji może pojawić się od 20 do 30 tys. osób.

Źródło: Radio ZET