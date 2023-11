Piotr Gliński w ostatnim dniu urzędowania jako minister kultury i dziedzictwa narodowego wystąpił o zmianę statutu TVP, Polskiego Radia i PAP. Według nowej większości w Sejmie PiS chce w ten sposób zabetonować media publiczne. Rada Mediów Narodowych zgodziła się już na zmiany zaproponowane przez Glińskiego.

Dziennikarze chcieli zapytać byłego ministra o jego ostatnią decyzję. Piotr Gliński nie zamierzał jednak z nimi rozmawiać. - Dlaczego ucieka pan przed pytaniami, czy pan chce zabetonować TVP? - próbował dowiedzieć się dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski.

Piotr Gliński nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. "Buta dalej 100 proc."

Gliński przystanął na chwilę i zwrócił się do Michalskiego. - Dzień dobry panu. Przed nikim nie uciekam, na pewno nie przed mediami. Pan nie ma nic wspólnego z mediami - rzucił były minister i ruszył przed siebie.

- Proszę mnie nie obrażać, bardzo proszę się zatrzymać i odpowiedzieć na pytania - nalegał dziennikarz WP, ale polityk PiS go zignorował. “Nic się nie zmieniło, buta dalej 100 proc., bo dalej próbuje obrażać. «Pan nie ma nic wspólnego z mediami» - to jedyne co był w stanie wydać z siebie polityk PiS” - skomentował Michalski.

Na czym polegają zmiany, które chce przeforsować PiS? Członek Rady Mediów Narodowych Robert Kwiatkowski w rozmowie z reporterem Radia ZET Jackiem Czarneckim wyjaśnił, że mają one sprawić, że przyszły rząd Donalda Tuska nie będzie mógł wprowadzić do publicznych mediów swoich ludzi.

Sprawa nie jest jednak przesądzona. W praktyce takie zmiany musi zatwierdzić sąd i - jak zaznaczył Kwiatkowski - jest w tym miejscu szansa, że procedura się przedłuży i rząd Donalda Tuska będzie mógł wycofać zmiany w statutach mediów publicznych zarządzone "na odchodne" przez PiS.

Piotr Gliński bronił w poniedziałek swojej decyzji na Twitterze. "System mediów Tuska uruchamia kolejną nagonkę. Wszystkie działania w sprawie mediów publicznych są zgodne z prawem. Dla Polski i demokracji lepszy jest pluralizm niż monopol. Pozdrawiam wszystkie oczy Wielkiego Brata" - napisał.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska