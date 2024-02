Piotr Milowański w strukturach PiS-u działa od lat, jest mało znany i nie udziela się w mediach. Niedługo może się to jednak zmienić. Polityk, do tej pory pozostający w cieniu, objął ważną funkcję w partii.

– Szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych został sekretarz generalny partii Piotr Milowański – poinformował w Radiu Plus wiceszef klubu PiS Marek Suski. Co wiemy o Piotrze Milowańskim?

Piotr Milowański: wiek, wykształcenie. Kim jest?

Piotr Milowański urodził się w 1988 roku. W trakcie studiów (politologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania) został wolontariuszem “Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W wieku 22 lat trafił do rady warszawskiej dzielnicy Wola, gdzie zasiadał w latach 2010-2018. W 2022 roku Milowański został zastępcą sekretarza generalnego PiS.

Była to “zmiana w ramach uznania dotychczasowej pracy i opieki nad strukturami” i wprowadzona, by "sprawniej zarządzać nową strukturą”, jak wówczas mówił Radosław Fogiel. Wiadomo, że Piotr Milowański należy do najbliższego, najbardziej zaufanego grona Jarosława Kaczyńskiego. Po awansie sylwetkę Piotra Milowańskiego opisywała “Polityka”. Pisano m.in.

"Piotr codziennie stawia się w centrali. Jarosław Kaczyński dobrze go poznał i ma do niego zaufanie". Tygodnik napisał wtedy, że "Milowański ponad 13 lat pracuje przy Nowogrodzkiej".

Pod koniec 2023 roku Milowański awansował na stanowisko sekretarza generalnego partii. Polityk nie wypowiada się jednak publicznie, a na oficjalnej stronie Prawa i Sprawiedliwości nie ma informacji na jego temat.