Piotr Wawrzyk będzie zeznawał? Jasne stanowisko adwokata b. wiceszefa MSZ

Piotr Wawrzyk został w środę zatrzymany przez CBA w śledztwie dot. płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Funkcjonariusze przeszukali też mieszkanie b. wiceszefa MSZ. Po postawieniu mu zarzutów prokurator wyznaczył 100 tys. zł poręczenia majątkowego.

Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji osobie nieuprawnionej i obejmują okres od lutego 2022 do maja 2023 roku.

Piotr Wawrzyk będzie zeznawał. Jego pełnomocnik potwierdza

Piotr Wawrzyk nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Nie oznacza to jednak, że nie chce zeznawać. Wprost przeciwnie, jego pełnomocnik w rozmowie z reporterem Radia ZET Mateuszem Kasiakiem potwierdził, że były wiceminister będzie składał wyjaśnienia.

- Mój klient nie będzie milczał w sprawie stawianych mu zarzutów korupcyjnych - przekazał mec. Michał Grodzki. Wawrzyk zaś twierdzi, że jest ofiarą i chce walczyć o uniewinnienie. Wyjaśnienia złoży już jako podejrzany albo jako oskarżony.

Wcześniej portal goniec.pl opublikował wspólne oświadczenie Wawrzyka i jego adwokata. "Potwierdzając komunikat Prokuratury, chcę zaznaczyć, że odmowa składania wyjaśnień wynikała tylko z ogromnego stresu związanego wprost z dzisiejszymi czynnościami, a - będąc pomnym wcześniejszych doświadczeń - w pełni szanuję swój organizm i zdrowie" - czytamy w piśmie.

"Od początku deklarowałem chęć wyjaśnienia wszystkich okoliczności i potwierdza to m.in. udzielenie przeze mnie wywiadu co do okoliczności sprawy dla jednej ze stacji radiowych" - napisał Wawrzyk. Przypomnijmy, że we wrześniu zeszłego roku po wybuchu tzw. afery wizowej trafił do szpitala z powodu kłopotów zdrowotnych.

Afera wizowa. O co chodziło?

Aferę wizową polskie media opisywały na przełomie sierpnia i września 2023 roku. Chodziło o proceder otrzymywania wiz w zamian za łapówki, z którego korzystali głównie obywatele państw Azji i Afryki. Aferą zajęła się prokuratura - siedmiu osobom postawiono zarzuty, a trzy zostały zatrzymane.

Stanowisko wiceministra spraw zagranicznych odpowiedzialnego za sprawy konsularne i wizowe (a także miejsce na listach PiS do Sejmu) stracił Piotr W., a MSZ zarządziło przeprowadzenie kontroli i audytów w polskich placówkach konsularnych. O kulisach tego procederu donosił m.in. Onet, który informował, że ściągani przez ekipę Wawrzyka Hindusi "udawali ekipy filmowe z Bollywood", a za przerzucenie do USA każdy płacił 25-40 tys. dol. O sprawie jako pierwsze miały zaalarmować amerykańskie służby.

Dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca ustalili zaś, powołując się na źródło z MSZ, że w jednym z afrykańskich krajów "przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty" oraz że sprowadzenia do Polski miliona cudzoziemców domagało się od MSZ Ministerstwo Rolnictwa.

Źródło: Radio ZET/Twitter/PAP