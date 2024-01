Piotr Wawrzyk to "bohater" afery wizowej. Kim jest były wiceszef MSZ?

Piotr Wawrzyk jest doktorem nauk społecznych, politykiem i wykładowcą. Od 2018 r. do 2019 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Następnie w tym resorcie objął funkcję sekretarza stanu. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Przedstawiamy informacje na temat jego wykształcenia, działalności politycznej i tzw. afery wizowej.

Piotr Wawrzyk: wykształcenie

Piotr Wawrzyk urodził się 31 grudnia 1967 r. w Kielcach. Studiował stosunki międzynarodowe oraz prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2006 r. obronił pracę doktorską w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Z kolei w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Piotr Wawrzyk: działalność polityczna

W przeszłości pracował m.in. w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Brał udział w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską. Ma na koncie m.in. współpracę z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Ponadto w latach 2005-2009 był ekspertem Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP.

W 2018 r. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W resorcie był odpowiedzialny m.in. za sprawy prawno-traktatowe oraz konsularne. Rok później wystartował w wyborach parlamentarnych w okręgu kieleckim z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał wówczas 6750 głosów i tym samym uzyskał mandat poselski. W 2019 r. objął funkcję sekretarza stanu w MSZ. Był jednym z kandydatów PIS na stanowisko rzecznika praw obywatelskich, jednak jego kandydatura została odrzucona przez Senat.

Piotr Wawrzyk: rodzina

Życie rodzinne polityka budzi duże zainteresowanie, ten jednak chroni swoją prywatność i nie wypowiada się na ten temat publicznie. W sieci można znaleźć jego profile w mediach społecznościowych, ale również tam stroni od publikowania informacji na temat swojego życia osobistego.

Zobacz także: B. wiceminister Piotr W. zatrzymany przez CBA. Kaczyński: nie wiem, kto to jest

Piotr Wawrzyk i tzw. afera wizowa

31 sierpnia 2023 r. Piotr Wawrzyk został odwołany z funkcji wiceszefa MSZ oficjalnie ze względu na „brak satysfakcjonującej współpracy”. Jednak według informacji medialnych, odwołanie polityka miało związek z tzw. aferą wizową dotyczącą nieścisłości związanych z przyznawaniem wiz do Polski imigrantom pochodzącym z krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryki.

W styczniu 2024 r. doszło do zatrzymania Piotra Wawrzyka przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które prowadzi śledztwo odnośnie płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Zarzuty mają dotyczyć przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, jak również udostępnienia informacji osobie nieuprawnionej. Jak podał dział prasowy Prokuratury Krajowej polityk nie przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz odmówił złożenia wyjaśnień. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego.

W późniejszym oświadczeniu przesłanym portalowi goniec.pl, wytłumaczył, dlaczego odmówił składania wyjaśnień: „Potwierdzając komunikat Prokuratury, chcę zaznaczyć, że odmowa składania wyjaśnień wynikała tylko z ogromnego stresu związanego wprost z dzisiejszymi czynnościami, a - będąc pomnym wcześniejszych doświadczeń - w pełni szanuję swój organizm i zdrowie. Od początku deklarowałem chęć wyjaśnienia wszystkich okoliczności i potwierdza to m.in. udzielenie przeze mnie wywiadu co do okoliczności sprawy dla jednej ze stacji radiowych”. Były wiceszef MSZ zaapelował również o to, aby publikować w mediach jego pełne personalia i wizerunek.

Portal goniec.pl przytoczył również wypowiedź adwokata Piotra Wawrzyka – mecenasa Michała Grodzkiego: "Ze swojej strony podkreślam wagę domniemania niewinności i faktu, że przedstawienie zarzutu jest początkiem wyjaśniania sprawy i aktywności procesowej klienta, a dopiero w całości zebrany materiał będzie mógł stanowić podstawę do formułowania wniosków, pamiętając, że będzie on wtedy dodatkowo oceniany przez sąd, który może cofnąć akt oskarżenia z powrotem do prokuratury, uniewinnić klienta itd."

Nie przegap

Radio ZET/goniec.pl/wiadomości.wp.pl/polsatnews.pl