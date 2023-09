Piotr Wawrzyk trafił do szpitala. Jak ustalił dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski, karetka zabrała Wawrzyka o godz. 19:15 w czwartek 14 września. Został hospitalizowany.

Mariusz Gierszewski dowiedział się ponadto, że Wawrzyk nie jest i nie był w stanie zagrażającym życiu. Trafił do szpitala z podejrzeniem załamania nerwowego. Przyjęto go na oddział z zadrapaniami na nadgarstkach.

Wcześniej w mediach pojawiało się wiele informacji, m.in. o bardzo niepokojących wiadomościach sms do kuzyna, ale nie zostały one jak dotąd w żaden sposób potwierdzone.

Piotr Wawrzyk w szpitalu. Interia: napisał list

Interia podała, że dotarła do listu, jaki miał napisać Piotr Wawrzyk, zanim trafił do szpitala. Tłumaczy w nim, że nie ponosi odpowiedzialności za aferę wizową.

"Nie chcę i nie mogę żyć z piętnem łapówkarza, przestępcy. Po prostu sobie na to nie zasłużyłem!!!" - miał napisać Wawrzyk. "Winnym tego, co robię, jest osoba, która nadużyła mojego zaufania i media, które w pogoni za sensacją i z przyczyn politycznych zrobiły ze mnie przestępcę" - czytamy.

Kilka dni temu "GW" napisała, że Piotr Wawrzyk, odpowiedzialny w MSZ za sprawy konsularne i wizowe, okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Według gazety zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników. Dziennik napisał, że "z nieoficjalnych informacji wyłania się jednak obraz afery korupcyjnej, która umożliwiała napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich". "GW" podała, że w 2022 r. do Polski przybyło około 200 tys. migrantów, w tym 130 tys. z krajów muzułmańskich.

Dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca ustalili z kolei, że sprowadzenia do Polski miliona cudzoziemców domagało się od MSZ ministerstwo rolnictwa. W tej sprawie w resorcie dyplomacji interweniował wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ; powodem tej decyzji - jak podał resort dyplomacji - był "brak satysfakcjonującej współpracy".