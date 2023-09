Piotr Wawrzyk w szpitalu. Wstrząsające ustalenia dziennikarzy

Piotr Wawrzyk trafił do szpitala - dowiedział się dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski. Zgodnie z naszymi ustaleniami, byłego wiceszefa MSZ 14 września o godzinie 19.15 przywiozła do jednego z warszawskich szpitali karetka. Został hospitalizowany.

Onet podaje, że "Wawrzyk miał wysłać sms do swego kuzyna, w którym zasugerował wyraźnie, że zamierza targnąć się na swoje życie. Ten natychmiast powiadomił służby".

Nazwisko Piotra Wawrzyka przewija się w ostatnich dniach w kontekście afery wizowej. Pod koniec sierpnia został on odwołany w funkcji wiceszefa polskiej dyplomacji. Oficjalnie przekazano, że dymisja polityka wynika z "braku satysfakcjonującej współpracy". Z ustaleń mediów wynika jednak, że był on bezpośrednio zaangażowany w stworzenie nielegalnego kanału przerzutu imigrantów z Afryki i Azji do Europy.

W związku z nieprawidłowościami, do których miało dochodzić w resorcie spraw zagranicznych, Centralne Biuro Śledcze, Prokuratura Krajowa oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęły śledztwa. Kontrolę w MSZ zapowiedziała także NIK.

Szef MSZ Zbigniew Rau zdecydował o przeprowadzeniu kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ oraz wszystkich placówkach konsularnych RP oraz o zwolnieniu ze stanowiska i rozwiązaniu umowy o pracę z dyrektorem Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w MSZ Jakubem Osajdą - przekazał resort dyplomacji.