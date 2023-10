PiS blefuje? Bartoszewski ujawnia: Dzwonili do jednej koleżanki z PSL

Po wyborach parlamentarnych 15 października partie opozycji demokratycznej (KO, Trzecia Droga i Lewica) uzyskały większość w nowym Sejmie i to one stworzą nowy rząd. Układ sił nie przekonuje jednak Andrzeja Dudy, który zwleka z wyznaczeniem kandydata na nowego premiera. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie przekonuje, że także jest w stanie zbudować większość w Sejmie i kontynuować swoje rządy.

Aby było to możliwe PiS musi pozyskać w Sejmie koalicjanta lub przekonać kilkudziesięciu posłów z innych klubów do sojuszu. Opozycja zapewnia, że misja ta jest z góry skazana na porażkę i żaden poseł z KO, Trzeciej Drogi i Lewicy nie pomoże PiS utrzymać władzy w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że PiS zwyczajnie blefuje i doskonale wie, że nie będzie w stanie zbudować rządu, a obecne twierdzenia to jedynie gra na czas, aby jeszcze przez kilka tygodni utrzymać stery rządów.

Bartoszewski: dzwonili z PiS do jednej koleżanki

- Nikt do mnie nie dzwonił z Nowogrodzkiej. Do jednej koleżanki z PSL owszem. Znam tylko jeden taki przypadek - powiedział w podcaście "Machina Władzy w Radiu ZET poseł PSL-Trzeciej Drogi Władysław Teofil Bartoszewski. Przyznał, że wspomniana rozmowa dotyczyła jakiejś politycznej "oferty", ale on sam nie zna szczegółów.

Polityk mówił, że marzenia PiS o stworzeniu większości w Sejmie to "absolutna fikcja polityczna". - Żaden poseł elekt z PSL nie przejdzie do PiS. To gwarantuję. I z tego co słyszę, żaden poseł i posłanka z innych partii również tego nie będą czynić. A wręcz przeciwnie, słyszę głosy, że niektórzy posłowie z PiS byliby gotowi, po stworzeniu rządu przez opozycję, rozważyć zmianę klubu poselskiego.

O jakich polityków PiS chodzi? Od pewnego czasu nieoficjalnie mówi się, że blisko PSL może niebawem znaleźć się Jan Krzysztof Ardanowski, ale gość "Machiny Władzy" nie potwierdził tych doniesień. - Nie pytałem ministra Ardanowskiego, czym jest zainteresowany. Oczywiście go znamy jako ministra rolnictwa. Głosował z nami przeciwko "piątce dla zwierząt", za co został wyrzucony z klubu PiS. Potem został przywrócony, bo nie mieli większości. A kiedy była zmiana na pozycji ministra rolnictwa, to tego stanowiska nie dostał, mimo że jest kompetentny - ocenił Bartoszewski.

Grupa posłów PiS odejdzie do Trzeciej Drogi?

- Do mnie nikt z PiS się nie zgłaszał. Ale podejrzewam, że to się rozpocznie, jak utworzy się rząd. Bo wtedy jest z kim rozmawiać. Jak jest rząd i określona większość, to wtedy niektórzy mogą uznać, że najpierw mogą zostać niezrzeszonymi, a potem przejść do jakiegoś klubu. Tak to zwykle wygląda. To jest jeszcze przed nami i to jest możliwe. Nie wszyscy chcą być w opozycji. Zawsze jest przyjemniej być w obozie rządzącym - stwierdził poseł PSL.

Czy w środowisku PiS są politycy, którzy byliby mile widziany w PSL? - Nie będę czynił takich spekulacji. Tam są ludzie mądrzejsi i mniej mądrzy. Bardziej przyzwoici i mniej. Niektórzy zresztą nie dostali się na miejsca biorące w tych wyborach i nie weszli do Sejmu, mimo że uważałem ich za kompetentnych i sympatycznych kolegów. Nie robimy "połowów" po stronie posłów PiS. Do naszego klubu historycznie dołączały osoby z innych ugrupowań, ale wtedy, gdy zostały wykluczone z tych ugrupowań. Bo np. były zbyt konserwatywne i u nas się znalazły i funkcjonują bardzo dobrze - przyznał.

PiS blefuje? "Chodzi o to, aby jak najdłużej ciągnąć korzyści"

Co w takim razie ma na celu obecna gra PiS i Andrzeja Dudy? - Ludzie są przyzwyczajeni do apanaży, stołków, pieniędzy i trzeba pewne rzeczy "pozamiatać". To nie jest kwestia niszczarek, o których się tak dużo mówi, bo nie żyjemy w roku 1990. W tej chwili wszystko jest elektroniczne, dane są składowane w chmurze i to nie jest taki wielki problem to odzyskać. Chyba, że będą niszczyli wszystkie twarde dyski, a i tak da się to odzyskać.

- Chodzi o to, aby jak najdłużej ciągnąć korzyści, rozdawać pieniądze rozmaitym fundacjom, stowarzyszeniom. Po to, żeby się zabezpieczyć i mieć z czego żyć przez następne cztery lata - dodał Władysław Teofil Bartoszewski.

Źródło: Radio ZET/podcast "Machina Władzy"