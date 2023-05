PiS chce kontrowersyjnych zmian. "Skandal, czysta dyktatura"

PiS zaprezentował swój pomysł na rozwiązanie impasu w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej. Posłowie partii rządzącej chcą zmniejszyć minimalną liczbę sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu TK do 9 sędziów. Propozycja związana jest z trwającym chaosem w TK – sześciu sędziów kwestionuje prezesurę Julii Przyłębskiej, twierdząc, że jej kadencja upłynęła w grudniu 2022 roku.

Tak podzielony Trybunał ma zająć się wkrótce kluczową dla Polski sprawą – na 30 maja zaplanowana jest rozprawa w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (skierowana do TK przez prezydenta Dudę). Od tego zależy wypłata Polsce zaległych środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy. Rozprawa ma odbyć się w pełnym składzie (obecnie 11 sędziów), a więc przyjść na nią muszą również tzw. zbuntowani sędziowie.

PiS i kontrowersyjne zmiany w TK. "Skandal, czysta dyktatura"

Sędzia TK Mariusz Muszyński ujawnił na swoim blogu, że – jako przedstawiciel grupy kwestionującej przywództwo Przyłębskiej w Trybunale – stał się celem nacisków. "Jakieś dwa tygodnie temu, do jednego z kolegów sędziów – sygnatariuszy pisma o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w sprawie wyboru kandydatów na Prezesa TK, dotarł jeden ze zwolenników anciene regime. Kolega przekazał nam ten apel. Był mniej więcej tej treści: «W sumie to możecie sobie nie chodzić na sprawy. Ale przyjdźcie na tę jedną. Załatwi się wyrok, dostaniemy KPO, a po wyborach to się tę ustawę uchyli». I żeby nie było pytań, od razu informuję, że apelujący dostał po łapach za taką propozycję" – pisał 28 kwietnia sędzia Muszyński.

Suchej nitki na obecnym Trybunale Konstytucyjnym nie zostawił – po ujawnieniu nacisków ze strony rządzących – prof. Andrzej Zoll, były sędzia i prezes TK. - Jedno jest pewne. To, co ujawnił pan Muszyński, a także wszystko to, co się tam dzieje pokazuje jedno: my już TK nie mamy. Najpierw pani Przyłębska została powołana przez prezydenta na prezesa TK ze złamaniem konstytucji, bo nie było wymaganej prawem opinii Zgromadzenia Ogólnego TK dla jej kandydatury. Był tylko wniosek samej pani Przyłębskiej, żeby ją na prezesa powołać. Prezydent na to poszedł i złamał konstytucję – ocenił wprost w Onecie prof. Zoll.

I przypomniał, że za obecnym TK ciągnie się cień dublerów, powołanych przez Dudę w 2015 roku. - To dyskwalifikuje wszystkich, którzy w tym TK są. W tej sytuacji, jeśli zmienią się uwarunkowania polityczne, pozostaje wyłącznie opcja zerowa w TK. Trzeba znaleźć sposób na całkowity reset – dodał Zoll.

Pomysł PiS, by ograniczyć pełny skład Trybunału z 11 do 9 sędziów (tylu z nich nie kwestionuje prezesury Przyłębskiej, przyp.) nazwał „czystą dyktaturą”. - To jest skandal, czysta dyktatura. Oceniam to jak najgorzej. Nie można w ten sposób sobie regulować liczby sędziów pod konkretną sprawę czy konkretne zapotrzebowanie. To co, PiS sobie mówi: mamy pewnych 9 w TK, to zrobimy pełny skład z 9 osób? A może z 7, może z 5? To jest kompletne zlekceważenie istoty trybunału – podsumował były prezes TK.

