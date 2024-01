PiS chce wykorzystać sprawę Kamińskiego i Wąsika do paraliżu Sejmu. "Chodzi o obalenie rządu"

Sąd w Warszawie zdecydował, by nie uwzględniać wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tym samym mogą być oni w dowolnym momencie zatrzymani i aresztowani celem wykonania kary dwóch lat pozbawienia wolności. Mandaty poselskie Kamińskiemu i Wąsikowi na początku roku zdążył odebrać marszałek Sejmu Szymon Hołownia, czego nie uznają politycy PiS.

PiS nie chce objęcia mandatów w Sejmie za Kamińskiego i Wąsika

Władze partii i klubu mogą wyłącznie apelować o nieprzyjmowanie propozycji objęcia mandatu przez kandydatów, którzy byli następni "w kolejce" po Kamińskim i Wąsiku. To bowiem indywidualna decyzja każdego z kandydatów. - Nie chcę tego komentować. W tej chwili przygotowujemy się do protestu przed Sejmem przeciwko deptaniu demokracji. Jak przyjdzie stosowny czas, to podejmę decyzję, co z mandatem - przekazała w rozmowie z WP Wioletta Kulpa, pytana o to, czy przyjmie mandat poselski po Macieju Wąsiku.

Z kolei miejsce po Mariuszu Kamińskim miałaby zająć Monika Pawłowska. - Nie wypowiadam się w tej sprawie do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia przez marszałka Sejmu i dalszych decyzji kierownictwa partii oraz KP PiS. O wszystkich decyzjach poinformuję w stosownym czasie - przekazała dziennikarzom Wirtualnej Polski.

W związku z zaistniałą sytuacją może dojść do prób obstrukcji parlamentarnej. W kuluarach krążą bowiem doniesienia, że wszyscy ci, którzy mogliby ewentualnie zająć miejsca w Sejmie po Wąsiku i Kamińskim, będą po kolei odmawiać przyjęcia mandatów.

To część planu obalenia rządu?

Były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński przekazał Wirtualnej Polsce, że istotnie, są takie pomysły. - To wszystko są działania, które zmierzają do tego, by ten rząd obalić, a co najmniej utrudnić obradowanie. Chodzi o podważenie obecnego układu, jaki powstał, podważenie wyniku wyborów z 15 października - przekazał.

- Najbardziej przykre jest to, że w pewnym sensie włącza się w to prezydent Andrzej Duda. Obstrukcja może być połączona z próbą wejścia na teren sali obrad przez dwóch panów, którzy są skazani prawomocnym wyrokiem i automatycznie, w dniu zapadnięcia tego wyroku, mandaty utracili. W związku z tym posłami już nie są, więc słusznie wygaszono im karty sejmowe. Jeżeli będą chcieli siłą szturmować wejście na salę obrad, jest Straż Marszałkowska. Myślę, że policji nie trzeba będzie wzywać, choć wszystko jest możliwe. Obserwując działania poprzedniej władzy, obecnej opozycji, ze wszystkim można się liczyć - tłumaczył dla Wirtualnej Polski były szef PKW.

Hermeliński wyjaśnił, że Sejm będzie po prostu obradował bez tych osób. - To byłoby działanie na własne życzenie, które, w mojej ocenie, nie przekłada się na żadną możliwość upadku rządu czy nieuchwalenia budżetu przed 29 stycznia i niedostarczenia ustawy prezydentowi. [...] Różne są sytuacje, nie zawsze uda się na czas uzupełnić lukę, a parlament obraduje - przekazał.

- Tylko część posłów weszło na salę, reszta nie mogła wejść, bo Straż Marszałkowska nie wpuszczała. Nikt nie podnosił zarzutu, że ustawy przyjmowane w ten sposób są nieważne. Jeśli tak by się stało, że przez kolejne lata nie znalazłby się nikt, kto zająłby miejsce Wąsika i Kamińskiego, ośmieszałoby to PiS. Ale jeśli faktycznie tak by się stało, Sejm obradowałby bez tych dwóch osób - podsumował były szef PKW.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska