PiS dokonało zmian w województwach. "Przed nami ważny czas"

Zmiany w regionalnych władzach PiS są znaczące. Do tej pory kierownictwo partii wyznaczało 94 szefów okręgów. Teraz będzie ich zaledwie 17 - po jednym na każde województwo i Warszawę – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

PiS stawia na młodych. Kaczyński mianował nowych szefów okręgów

– Komitet Polityczny PiS zatwierdził pełnomocników wojewódzkich, w tym pełnomocnika dla miasta stołecznego Warszawy. Przed nami ważny czas i niezwykle istotne wybory samorządowe oraz europejskie, do których chcemy się jak najlepiej przygotować. Nie bez znaczenia jest struktura partii, stąd takie decyzje – powiedział PAP rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Wśród 17 nowych szefów okręgów jest duża grupa 30 - i 40-latków. W województwie zachodniopomorskim liderem okręgu został nowy szef MSWiA Paweł Szefernaker, w woj. pomorskim rzecznik rządu Piotr Müller, w woj. świętokrzyskim była wiceminister sportu Anna Krupka. Do tego grona można też zaliczyć byłego ministra w KPRM Łukasza Schreibera, który pokieruje pracami partii w woj. kujawsko-pomorskim, wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka (zajmie się strukturami na Śląsku) oraz wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego (będzie odpowiadał za warmińsko-mazurskie).

Szefami okręgów zostali też politycy "starej gwardii". Strukturami na Dolnym Śląsku pokieruje była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Lubelszczyźnie - były szef MEiN Przemysław Czarnek, w Lubuskiem – Marek Ast, Łódzkim - Robert Telus, Małopolsce – Andrzej Adamczyk, Mazowszu – Marek Suski, Wielkopolsce – Zbigniew Hoffmann, Podlasiu – Jacek Sasin. Strukturami podkarpackimi będzie rządzić poseł Ewa Leniart, zaś warszawskimi była wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Jarosław Kaczyński nie zdecydował na razie, kto pokieruje strukturami opolskimi.

Rząd Morawieckiego na dwa tygodnie

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. Demokratyczna opozycja (KO, Trzecia Droga, Lewica) zdobyła 248 mandatów, a Konfederacja - 18. 10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk.

13 listopada prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów, a następnie - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. 27 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Morawieckiego, który nie ma szans na poparcie sejmowej większości. Termin przedstawienia exposé przez Mateusza Morawieckiego ma wkrótce być konsultowany z Szymonem Hołownią.

– To polityczny teatr, którego reżyserem był Jarosław Kaczyński – tak zaprzysiężenie rządu komentował w Radiu ZET dr Andrzej Ranke z Collegium da Vinci w Poznaniu. Jak podkreślał politolog, PiS celowo przedłuża sobie czas na załatwienie własnych spraw, a na tymczasowych ministrów czekają nagrody w postaci wysokich odpraw. Ministrom pracującym do trzech miesięcy przysługuje dodatkowe jednomiesięczne wynagrodzenie - to 18 tys. zł brutto razem z dodatkiem funkcyjnym.

Źródło: Radio ZET/PAP