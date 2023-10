Wyniki late poll nie prezentują się optymistycznie dla PiS. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała najwyższe poparcie w wyborach parlamentarnych 2023 - 36,6 proc., z zakulisowych rozmów z politykami Prawa i Sprawiedliwości dowiadujemy się, że nastroje mają minorowe. PiS-owi na niewiele zda się historyczny sukces, czyli trzecie wybory z rzędu z najwyższym wynikiem, jeśli nie będzie miało w Sejmie 231 posłów. A jeśli oficjalne wyniki będą zbliżone do tych wstępnych - nie ma na to szans. Podobnie jak na koalicję z Konfederacją, która uzyskała w late poll zaledwie 6,4 proc.

Ze słów Jarosława Kaczyńskiego wynika, że liczy się z utratą władzy. - Oczywiście przed nami stoi pytanie, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Tego w tej chwili nie wiemy, ale musimy mieć nadzieję i musimy wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy w opozycji, to ten projekt będziemy realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono - mówił w siedzibie partii do członków i sympatyków PiS, krótko po ogłoszeniu wyników exit poll.

Onet: PiS gotowe na "czarny scenariusz"

Kaczyński zapewnił, że PiS uczyni wszystko, co jest możliwe, aby wciąż realizować swój program. - Czekajmy na dalszy rozwój wydarzeń. Mogą być ciekawe wydarzenia - dodał. Co to oznacza?

Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet, politycy PiS wciąż mają nadzieję, że oficjalne wyniki wyborów będą mocno się różnić od tych z exit poll. - Zdajemy sobie sprawę, że te sondażowe wstępne wyniki wyborów oznaczają dla nas oddanie władzy i triumf opozycji. Ale nie wszystko jest jeszcze stracone. Te ostateczne wyniki mogą się różnić o nawet 2-3 pkt. proc. Jeśli tak będzie, to wiele może się jeszcze wydarzyć w najbliższych dniach - powiedział jeden z najbliższych współpracowników prezesa PiS.

Rozmówcy Onetu z Nowogrodzkiej liczą też, że KO, Trzeciej Drodze i Lewicy nie uda się stworzyć rządu, jeśli Konfederacja nie przekroczy progu, bo diametralnie zmieniłoby to liczbę uzyskanych mandatów przez poszczególne komitety. - Czekamy na oficjalne wyniki PKW. Jeszcze wszystko może się wydarzyć, choć dzisiaj na pewno nie mamy czego świętować. Mamy plan w razie najgorszego obrotu sprawy i jesteśmy gotowi w razie tego czarnego scenariusza zrealizować go punkt po punkcie, by opozycji nie było łatwo stworzyć rządu i sprawować władzy - powiedział Onetowi jeden z polityków PiS.

Jak na razie aktualne wyniki wyborów nie wskazują, aby miało dojść do istotnych przetasowań. Badanie late poll wprowadziło tylko kosmetyczne zmiany w porównaniu do sondażu exit poll, którego wyniki ogłoszono zaraz po zamknięciu lokali wyborczych.

Wyniki late poll wyglądają następująco:

PiS - 36,6 proc.;

KO - 31 proc.;

Trzecia Droga - 13,5 proc.;

Lewica - 8,6 proc.;

Konfederacja - 6,4 proc.

Oficjalne wyniki wyborów poznamy najpewniej dopiero we wtorek, ale na stronie Państwowej Komisji Wyborczej możemy znaleźć już aktualne wyniki wyborów, które systematycznie spływają z komisji. Można je znaleźć pod tym linkiem: Wyniki wybory.gov.pl na żywo: Aktualne informacje z komisji wyborczych.