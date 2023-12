PiS grzmi ws. "zamachu" na media publiczne. "Jaruzele od Tuska weszli do TVP"

Sejm przyjął uchwałę ws. mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał we wtorek dotychczasowych prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze. Szef resortu powołał też nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek.

TVP Info przerwało nadawanie po godz. 11 w środę. Nie działa również serwis tvp.info, a po wpisaniu tego adresu internauci są kierowani na główną stronę internetową TVP.

Dzieje się ws. TVP. PiS mówi o zamachu

Politycy PiS od poniedziałkowego wieczoru rozpoczęli "okupację" budynków TVP na ul. Woronicza i przy placu Powstańców Warszawy. Jarosław Kaczyński zarządził 10-osobowe warty. Posłanka Joanna Lichocka pochwaliła się nawet zdjęciem z telewizyjnej reżyserki.

Zdaniem m.in. rzecznika rządu PiS Piotra Müllera zmian dokonano nielegalnie. "Nielegalne odwołanie władz mediów publicznych - telewizji, radia, Polskiej Agencji Prasowej. Zgodnie z przepisami decyzje w tej sprawie może podejmować wyłącznie Rada Mediów Narodowych. Minister nie ma podstaw do takiego działania! Do tego trzeba zmiany ustawy" - podkreślił we wpisie na Twitterze/X.

"Ale o tym już nie będzie można się dowiedzieć, bo właśnie nielegalnie wyłączono nadawanie kanału TVP Info oraz portalu TVP Info" - dodał, oceniając, że "nowa władza zaczyna rządy od skrajnej cenzury i autorytarnych działań". "Kogoś to dziwi? To wraca Donald Tusk w pełnej krasie!" - oświadczył Müller.

Sprawę skomentowała też europosłanka PiS i była premierka Beata Szydło. "Rząd Tuska realizuje swój plan przejęcia mediów publicznych - bez oglądania się na przepisy prawa" - napisała na Twitterze/X, oceniając, że "Tusk jeszcze przy tym tchórzliwie zrzuca odpowiedzialność na min. Sienkiewicza". Stwierdziła, że Bartłomiej Sienkiewicz zaś zasłania się uchwałą Sejmu, a "władza Tuska depcze podstawowe zasady demokracji".

- Tusk i jego ludzie chcą uchwałami rządzić Polską. Ich zamach na media publiczne to tylko początek rządów bezprawia - powtórzyła następnie w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych. - Jaruzele od Tuska weszli do TVP - grzmiał z kolei w TV Republika były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Źródło: Radio ZET/Twitter