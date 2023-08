PiS ma listę posłów, których po wyborach może przekupić? "Są już namierzeni"

PSL i Polska 2050 oficjalnie zdecydowały, że pójdą do wyborów parlamentarnych jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga. Zakomunikowali to liderzy obu partii: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Poseł ludowców Marek Sawicki w podcaście Radia ZET "Machina Władzy" przyznał, że nie miał wątpliwości, iż projekt ten – mimo pesymistycznej narracji w mediach - będzie kontynuowany.

Sawicki: najmniej dyskutowany był wariant z jedną listą opozycji

- Koalicje są zawsze trudne. Problemem było poszerzanie, bo tak się umówiliśmy, że każdy szuka partnerów. Z tamtej strony pojawiały się głosy na temat Zielonych, my też zaprosiliśmy kilka podmiotów. Ostatecznie jeden wypadł, czyli AGROunia – przypomniał, nawiązując do sprzeciwu Polski 2050 wobec środowiska Michała Kołodziejczaka. Nie widział natomiast problemu w tym, że będzie ono rywalem PSL w walce o głosy mieszkańców wsi. - Oni też, podobnie jak ludzie z mniejszych i dużych miast, zasługują na szeroką ofertę – stwierdził.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z MARKIEM SAWICKIM

Zapytany o to, czy nie boi się, że wyborcy nie uwierzą, iż między PSL-em a Polską 2050 „wszystko zostało już wyjaśnione”, odparł, że „to jest już ich rola, by przekonać społeczeństwo do swojego programu”. Zapewnił, że temu właśnie służy program Trzeciej Drogi – by wskazywać alternatywę i własne koncepcję, a nie „działać jedynie na zasadzie negacji wszystkiego, co robią PiS i PO”. - Chcemy zachęcić Polaków do odbudowania wspólnoty. Bo jeszcze jedna kadencja z taką polaryzacją, z jaką mamy do czynienia od 8 lat, to już zupełnie ta wspólnota, którą mozolnie budowaliśmy po 1989 roku, zostanie zniszczona – ostrzegał polityk.

Czy gdyby Trzecia Droga się rozpadła, to PSL weszłoby w koalicję z KO? - Była dyskusja o różnych wariantach. My byliśmy zawsze partią szeroką. Są u nas osoby bardziej lewicowe, bardziej prawicowe, jedni bardziej liberalni, inni socjalni. Te poglądy się ścierają na poziomie gmin, powiatów. Rozmawiamy. Mogę powiedzieć, że stosunkowo najmniej dyskutowanym był wariant tzw. jednej szerokiej listy. Mając doświadczenie z wyborów europejskich w 2019 roku [Koalicja Europejska, w której skład wchodziły m.in. PO, SLD, PSL zdobyła 38,5 proc. głosów i przegrała z PiS – red.] wiemy, że takie rozwiązanie by się nie sprawdziło – ocenił gość podcastu.

Opozycja nie może startować na jednej liście, bo elektorat w Polsce nie jest dualny. On ma dużo szersze potrzeby w zakresie programu i poszukiwania swojej reprezentacji. W tej sytuacji dużo ludzi po prostu zostałoby w domach Marek Sawicki

Sawicki zapewnił też, że pakt senacki, czyli porozumienie KO, Lewicy i Trzeciej Drogi o wystawieniu jednego kandydata w każdym okręgu w wyborach do Senatu, jest już domknięty. - To już nieważne, kiedy zostanie ogłoszony, najważniejsze, że wszystko jest dogadane – powiedział. Potwierdził start obecnych senatorów PSL (Michała Kamińskiego, Kazimierza Ujazdowskiego, Ryszarda Bobera i Jana Filipa Libickiego), a także byłego premiera Waldemara Pawlak z okręgu płockiego.

Przewidywał, że opozycja, choć „powinna się w tych wyborach bardziej skupić na Sejmie”, jest w stanie zdobyć „nawet ok.70 mandatów w Senacie”. Zdradził też, że w okręgach uznawanych za „bastiony PiS”, gdzie partia rządząca ma ogromne poparcie (głównie Podkarpacie, Podlasie i Lubelszczyzna), większe zainteresowanie budzą kandydaci PSL, którzy mogą być potencjalnie atrakcyjnie dla bardziej konserwatywnego elektoratu. - Dlaczego by nie zawalczyć – pytał. Dodał, że on sam ponownie wystartuje do Sejmu z macierzystego okręgu siedleckiego.

Referendum PiS. Sawicki: dziwię się Kaczyńskiemu

Marek Sawicki skomentował również forsowane przez PiS referendum, które ma się odbyć równolegle z wyborami parlamentarnymi. Początkowo miało ono dotyczyć kwestii obowiązkowej relokacji migrantów, ale już wiadomo, że tych pytań będzie więcej. PiS ogłosiło już dwa: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?" oraz "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?" [to drugie ogłoszono w sobotę, dzień po nagraniu podcastu – red.]. W kontekście pierwszego pytania PiS opublikowała w social mediach spot, w którym Jarosław Kaczyński oskarża Niemców o chęć "osadzenia Tuska" na szczycie władzy w Polsce.

Poseł PSL przyznał, że debata na temat referendum dopiero się odbędzie. Zwrócił też uwagę, że PiS w swoich propozycjach przemilczało temat zagrożenia ze strony Rosji, spowodowane działaniami Kremla w Ukrainie. - Dziwię się Kaczyńskiemu, że nie ostrzega tak przed Rosją w ramach retoryki wyborczej, a dostrzega zagrożenie ze strony Niemiec. Zachowuje się zupełnie, jakbyśmy byli w 1938 roku, a nie w 2023. Albo ma słabych strategów, albo wraca do pamięci pokoleniowej – powiedział.

- Ja bym dziś nie pytał o sprawę sprzedaży majątku, bo politycy Porozumienia Centrum i obecnego PiS uczestniczyli przecież w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jerzego Buzka, rządzili w latach 2005-07 i rządzą od 8 lat. W tym czasie sporo polskiego majątku sprzedano – mówił. Przypomniał nie tylko sprzedaż Lotosu węgierskiej spółce MOL, ale też historię z lat 90., gdy rząd AWS wyprzedał w dużej części pakiety kontrolne przedsiębiorstw rolno-spożywczych, choć rząd SLD-PSL wcześniej zapewnił, że 70 proc. każdego przedsiębiorstwa będzie w rękach państwa, a pozostałe 30 proc. otrzymali rolnicy i pracownicy.

Tajne kontakty PSL z PiS? "Opowieści z krainy baśni"

Padło też pytanie o niedawne doniesienia Onetu, który podał, że grupa polityków PSL, w tym wicemarszałek Piotr Zgorzelski, ma utrzymywać „tajne kontakty” z premierem Mateuszem Morawieckim. Zgorzelski w rozmowie z Wirtualną Polską zdążył już zdementować te pogłoski. - Onet i „Wyborcza” bardzo często powołują na jakieś rozmowy z politykami PSL i podają informacje o różnych koncepcjach, np. dotyczących tzw. wspólnej listy. Jeśli publicystom zależy na dobrym wyniku opozycji to powiem im tak: nie ma co mieszać – odpowiedział.

- Ja wyznaję prostą zasadę: jeśli coś mówię, to w swoim imieniu – powiedział, dodając, że oczekiwałby tego samego od wszystkich polityków, który wolą anonimowo wypowiadać się do mediów. [...] To są zbyt ważne sprawy, żebyśmy dyskutowali o tym na poziomie anonimowości – precyzował.

Plotki o ewentualnych przymiarkach do koalicji z PiS nazwał „opowieściami z krainy baśni”. - My w naszej umowie koalicyjnej Trzeciej Drogi mamy zapis, że współpracować będziemy tylko z partiami demokratycznymi. W kwestie demokratyczności w PiS nie mam akurat żadnych wątpliwości – stwierdził parlamentarzysta ludowców. Wyjaśniał jednak, że na poziomie samorządów – gmin, powiatów – możliwe są różne koalicje: PiS z PSL, PiS z PO czy Lewicy z PO – ale „zupełnie inaczej to wygląda na szczeblu centralnym”.

Tak PiS chce utrzymać większość? Kandydaci mają być już "namierzeni"

Na koniec pojawił się wątek powyborczych „układanek”. Zdaniem Sawickiego możliwy jest scenariusz, w którym ani Zjednoczona Prawica ani demokratyczna opozycja nie uzyskują większości. Wówczas wisi ona na Konfederacji, która może nie poprzeć żadnego rządu i tym samym doprowadzić do kolejnych wyborów, kilka miesięcy później.

- W przypadku wygranej PiS oceniłbym prawdopodobieństwo takiego scenariusza na 20 proc. 80 proc. zostawiam na prawdopodobną w takich warunkach koalicję PiS i Konfederacji. W jego opinii obóz władzy „namierzył” już kilku polityków skrajnie prawicowego ugrupowania, których byłby w stanie przekonać do dołączenia do PiS w sytuacji, gdyby Prawu i Sprawiedliwości brakowało kilku głosów do sejmowej większości. - Takich wskazanych kandydatów jest trochę i nawet jeśli kierownictwo Konfederacji podejmie jakąś decyzje, to niekoniecznie musi być ona wiążąca dla wszystkich jej członków - przyznał.

Boję się sytuacji, gdyby PiS będzie brakowało kilku mandatów do większości. To będzie ogromna pokusa dla posłów Konfederacji. PiS już pokazało w tej kadencji, że bardzo sprawnie potrafi kupować posłów, wybranych z innych list Marek Sawicki

Przypomniał sytuację po śmierci posłanki Jolanty Fedak w grudniu 2020 roku. Za nią do Sejmu wszedł następny na liście Łukasz Mejza, który nie był formalnie członkiem PSL. - Nie zdążyliśmy jeszcze oddać pełnej czci naszej zmarłej koleżance, a już wokół Mejzy pojawili się emisariusze PiS – relacjonował. W efekcie lubuski działacz nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej, pozostając posłem niezrzeszonym, ale od początku współpracował z PiS i głosował tak, jak obóz władzy, atakując opozycję. Przez pewien czas pełnił nawet funkcję wiceministra sportu.

- Demokratyczna opozycja powinna zrobić wszystko, by uzyskać jak najwięcej mandatów w Sejmie. Żeby nie rozglądać się po kątach, czy Konfederacja się z nami dogada, czy nie. Bo ja w żadne dogadanie się z nimi nie wierzę. Musimy zrobić wszystko, by wygrać bez Konfederacji - podsumował.

RadioZET.pl