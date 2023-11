PiS ma plan na kolejne wybory. Ale jest coś, co może przeszkodzić Kaczyńskiemu

Wybory parlamentarne 2023 już za nami. W PiS - mimo formalnej wygranej - powoli zaczynają się godzić z perspektywą braku większości sejmowej i oddania władzy dotychczasowej opozycji. I rozpoczynają nową operację: wybory samorządowe, które mają odbyć się wiosną 2024 roku.

Wybory samorządowe 2024. Kaczyński ma plan

Na Nowogrodzkiej pojawił się pomysł, aby osoby, które osiągnęły w wyborach do Sejmu dobre wyniki (czyli uzyskali mandat z całkiem wysoką liczbą głosów), wystawić w wyborach na prezydentów miast. Te zwykle są dla PiS trudne - obecnie na 107 tzw. miast prezydenckich, partia rządząca w zaledwie pięciu ma jako włodarzy swoich nominatów.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, choć nic jest jeszcze ustalone, a koncept jest "wstępny, nieformalny i daleki do wdrożenia", to nieoficjalnie pojawiają się pierwsze kandydatury, które zostały już "roboczo" przyporządkowane do konkretnych miast. Wśród nich są:

Małgorzata Wassermann - Kraków (126 tys. głosów w wyborach do Sejmu)

- Kraków (126 tys. głosów w wyborach do Sejmu) Kacper Płażyński - Gdańsk (100 tys.)

- Gdańsk (100 tys.) Przemysław Czarnek - Lublin (122 tys.)

- Lublin (122 tys.) Bartłomiej Wróblewski - Poznań (29 tys.)

- Poznań (29 tys.) Waldemar Buda - Łódź (45,5 tys.)

- Łódź (45,5 tys.) Marlena Maląg - Ostrów Wielkopolski (110 tys.)

- Ostrów Wielkopolski (110 tys.) Mirosława Stachowiak-Różecka - Wrocław (97 tys.)

Część z nich przetarło już szlaki. Wassermann i Płażyński weszli do II tur wyborów prezydenckich w swoich miastach w 2018 (choć przegrali je dość zdecydowanie). Podobne doświadczenie mają już na swoim koncie Buda oraz Stachowiak-Różecka (choć tam wybory rozstrzygnęły się już w I turach na korzyść kandydatów opozycji). W kontekście Lublina mówi się też o Sylwestrze Tułajewie, który pięć lat temu także kandydował z ramienia PiS.

W artykule WP pojawił się wątek potencjalnej odmowy ze strony wyżej wymienionych "kandydatów na kandydatów". Portal napisał, że "wie przynajmniej o dwóch osobach z tego grona", które nie chciałyby startować w wyborach samorządowych, preferując odpoczynek od kampanii.

Danuta Dmowska-Andrzejuk kandydatką w Warszawie?

Ciekawym przypadkiem, nieco odrębnym od wyżej wymienionych, jest Danuta Dmowska-Andrzejuk. Była szpadzistka (mistrzyni świata i Europy, olimpijka), żołnierka, a w latach 2019-20 pełniąca funkcję minister sportu w rządzie Mateusza Morawieckiego. Do Sejmu startowała w Warszawie, ale zdobyła zaledwie 4,5 tys. głosów. W PiS uważają jednak, że jej potencjał jest na tyle duży, że warto przeprowadzić eksperyment i wystawić ją przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu.

- Miała dobrą kampanię, będzie przeciwwagą dla Trzaskowskiego. Niech się sprawdzi. Przecież w stolicy i tak z Platformą nie wygramy - mówił w rozmowie z WP działacz PiS z Warszawy. Na to, że Dmowska-Andrzejuk może ubiegać się o prezydenturę w Warszawie, zwracali już uwagę dziennikarze Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca.

Wybory samorządowe. PiS chce utrzymać "swoje" sejmiki

Wirtualna Polska podkreśliła jednak, że najważniejsze dla PiS w nadchodzących wyborach lokalnych będzie przynajmniej utrzymanie stanu posiadania w sejmikach wojewódzkich. Obecnie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego rządzi lub współrządzi w 8 z 16 sejmików.

- O większej liczbie sejmików nie ma co marzyć. Jeśli opozycja przejmie władzę w Sejmie i Senacie, a tak będzie, to zacieśni się ich współpraca również na poziomie sejmików. Chyba że tak spartaczą swój czas przez te pół roku, że znów wrócimy do gry. I stoczymy z nimi wyrównany pojedynek - przekazał portalowi polityk PiS z otoczenia kierownictwa.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska