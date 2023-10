PiS może zachować władzę? Wynik jednego z ugrupowań ucieszy Kaczyńskiego

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Dwa dni wcześniej rozpoczyna się cisza wyborcza, co oznacza, że politycy mają ostatnie dni, aby przekonać do siebie Polaków. Jest to również ostatni czas na publikacje sondaży poparcia dla startujących w wyborach komitetów.

Wybory 2023. Sondaż IBRiS: Trzecia Droga poza Sejmem

Polsat News opublikował wyniki badania, które IBRiS przeprowadził na zlecenie "Wydarzeń" Polsatu. Wynika z niego, że najwyższym poparciem wciąż cieszy się rządzące PiS, które - podobnie, jak druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska i trzecia Lewica - zaliczyło wzrost względem poprzedniego sondażu.

PiS - 34,6 (+2 punkty procentowe)

- 34,6 (+2 punkty procentowe) KO - 27,9 (+1,3 pkt proc.)

- 27,9 (+1,3 pkt proc.) Lewica - 11,4 (+1,5 pkt proc.)

- 11,4 (+1,5 pkt proc.) Konfederacja - 7,7 (-1,8 pkt proc.)

- 7,7 (-1,8 pkt proc.) Trzecia Droga - 7,6 (-3 pkt proc.)

- 7,6 (-3 pkt proc.) Bezpartyjni Samorządowcy - 1,8 proc. (+0,3 proc.)

- 1,8 proc. (+0,3 proc.) Polska Jest Jedna - 0,8 proc. (-0,8 proc.)

- 0,8 proc. (-0,8 proc.) niezdecydowani - 8,1 proc. (-1,1 pkt proc.)

W powyższym zestawieniu zwraca uwagę nie tylko wzrost pierwszej trójki, ale i spory spadek ugrupowań zajmujących 4. i 5. pozycję. Na Konfederację chce głosować o 1,8 pkt proc. mniej ankietowanych niż we wrześniu.

Poważniejsze konsekwencje może mieć jednak spadek notowań Trzeciej Drogi. Sojusz PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni, który poprzednio cieszył się sympatią 10,6 proc. respondentów, teraz zaliczył 7,6 proc.

Gdyby taki rezultat powtórzył się 15 października, oznaczałoby to, że TD nie miałaby swoich przedstawicieli w Sejmie (próg wyborczy dla koalicji wynosi bowiem 8 proc.). A to z kolei - biorąc pod uwagę faworyzującą większe formacje ordynację wyborczą - znacznie zwiększyłoby prawdopodobieństwo kontynuacji samodzielnych rządów PiS.

Sondaż wykonano w dniach 5-7 października metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.