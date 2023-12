PiS nie chce oddać TVP. Partia rozważa "wariant siłowy"? "Bierzemy pod uwagę"

Nadchodzą zmiany w mediach publicznych i TVP. Jest to naturalna konsekwencja utraty władzy w Polsce przez PiS, ale mimo to politycy tego ugrupowania nie chcą słyszeć o oddaniu telewizji rządowej. Podkreślają, że obecne kierownictwo TVP chronione jest przez prawo i jakakolwiek zmiana będzie "zamachem na wolność mediów i pluralizm".

Niewykluczone, że w najbliższym czasie dojdzie do kuriozalnych scen w obronie dotychczasowej kontroli PiS w mediach rządowych. Radosław Fogiel mówił w Radiu Wnet, że jego formacja zamierza za wszelką cenę ochronić TVP przed zapowiadanymi zmianami.

Kiedy zmiana w TVP? PiS nie wyklucza "wariantu siłowego"

Pytany, czy posłowie PiS będą fizycznie uczestniczyć w "obronie TVP", przyznał, że "jeśli będzie potrzeba, to jest to brane pod uwagę". - Będziemy działać tak, jak będzie tego od nas wymagała sytuacja. Mamy swoje narzędzia, mamy te narzędzia, które wynikają z pełnienia mandatu poselskiego. Mamy możliwości również jasnego komunikowania, bo tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją dwojaką. Z jednej strony może chodzić o próbę fizycznego przejęcia mediów… - tłumaczył Fogiel.

- Ja dzisiaj niczego konkretnego nie powiem, bo to będą decyzje przed nami, w zależności od tego, jak się będzie sytuacja rozwijała. Też nie chodzi o to, żeby mówić, a chodzi o to, żeby robić - mówił polityk w Radiu Wnet.

Do Sejmu trafił poselski projekt uchwały w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Pod propozycją podpisali się posłowie KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy.

Do Sejmu trafiła uchwała w sprawie naprawy mediów publicznych

"Sejm wzywa Skarb Państwa, reprezentowany przez organ właścicielski spółek realizujących misję publiczną radiofonii i telewizji oraz PAP, do podjęcia działań naprawczych i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP" - napisano w poselskim projekcie uchwały.

W projekcie zaznaczono też, że Sejm RP, kierując się stojącym przed konstytucyjnymi organami państwa zadaniem naprawy fundamentów demokratycznego państwa prawnego oraz dobrem obywateli i interesem publicznym, "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji". Sejm uznaje także, że "stan ten jest nieakceptowany przez większość społeczeństwa, czemu obywatele dali wyraz w wyborach 15 października 2023 r.".

Propaganda i manipulacje. Jak wyglądała TVP pod rządami PiS?

Po wygranych przez PiS w 2015 roku wyborach, w mediach publicznych rozpoczęły się radykalne zmiany. Telewizja została przekształcona de facto w tubę propagandową partii rządzącej, a przekaz, który przez blisko 8 lat płynął z programów informacyjnych i publicystycznych TVP, był ukierunkowany na popieranie rządów Zjednoczonej Prawicy i bezpardonowe ataki na ówczesną opozycję i Donalda Tuska.

TVP nie informowała swoich widzów o aferach z udziałem polityków rządu PiS, a cała krytyka (często absurdalna i zmanipulowana) koncentrowała się wyłącznie na partiach opozycyjnych. Szef PO Donald Tusk wielokrotnie przedstawiany był jako polityk oddelegowany do Polski przez Niemcy, ale także współodpowiedzialny za agresywną politykę Rosji. Do historii przejdą także słynne paski "informacyjne" z TVP Info i "Wiadomości TVP", z których śmiała się niemal cała Polska.

W programach informacyjnych i publicystycznych TVP dominowali pracownicy mediów jawnie popierających PiS (Gazeta Polska, wSieci, wPolityce) oraz ich narracja propagandowa. Najczęstszymi gośćmi wspomnianych programów byli oczywiście politycy Zjednoczonej Prawicy, którym zadawane były wygodne i komfortowe pytania. Politykom opozycji rzadko pozwalano na swobodne odpowiedzi, często brutalnie przerywano, a agresywne zachowania prowadzących takich jak np. Miłosz Kłeczek, przypominały standardy programów rodem z krajów autorytarnych. Co ważne, wieloletnia propaganda w TVP finansowana była nie ze środków partyjnych PiS, a z pieniędzy publicznych.

Źródło: Radio ZET