"Sięgamy dna". PiS nie słuchał tych ostrzeżeń przed kryzysem

Z uwagi na duży napływ produktów rolnych z Ukrainy rząd wydał zakaz ich importowania do końca czerwca. Nowymi przepisami objęte zostało nie tylko zboże, ale też jaja i cukier. Kryzys zbożowy wciąż jednak trwa - w całym kraju protestują rolnicy, z którymi wciąż rząd nie doszedł do porozumienia.

Minister rolnictwa: działamy na pograniczu

Z sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że prawie 70 proc. Polaków negatywnie oceniło działania PiS ws. uporządkowania tego kryzysu.Pojawiły się również opinie, że władze, wprowadzając embargo, idą na zwarcie z Komisją Europejską.

Jak jednak zasugerował w rozmowie z Radiem ZET minister rolnictwa Robert Telus, są to działania "na pograniczu", które mają na celu "zmusić Unię Europejską do zmiany prawa". - Szukamy takich rozwiązań, żeby UE zauważyła, że trzeba regulacji, które pozwolą, by produkty ukraińskie nie zostawały w Polsce - powiedział.

- Byłem bardzo blisko porozumienia z Ukrainą, ale chciałem, żeby UE zobaczyła, że to problem nas wszystkich, bo gdybyśmy to załatwili sami bez UE, to Unia dalej by tego problemu nie widziała. Chciałem, żeby UE otworzyła oczy - oświadczył w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Kryzys zbożowy. B. pełnomocnik: rząd wiedział od miesięcy

Rząd jednak od maja zeszłego roku wiedział, że kryzys może nastąpić. Przyznał to w rozmowie z WP były pełnomocnik ministra rolnictwa ds. współpracy z Ukrainą Rafał Mładanowicz. - Wskazywałem, że trzeba jak najszybciej działać w sprawie usprawnienia infrastruktury portowej i zorganizować sprawny transport kolejowy z przejść granicznych - mówił.

Jak dodał, ówczesny minister Henryk Kowalczyk (którego niemal rok później zastąpił Telus) "bardzo często przyznawał mu rację", ale "w praktyce widzimy, że nic się nie udało zrobić". Jednak jego zdaniem resort odpowiada za tę sytuację w 20-30 proc. Odpowiedzialnością obarczył także m.in. wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. - To jest porażka całego rządu - skwitował.

Sięgamy dna. To jednak nie oznacza, że jesteśmy w sytuacji beznadziejnej. Za rozwiązanie problemu muszą być odpowiedzialni ludzie, którzy nie patrzą na sprawę politycznie, tylko chcą ratować gospodarkę Rafał Mładanowicz

W opinii Mładanowicza członkowie rządu "nie myślą odpowiedzialnie", co było m.in. przyczyną jego odejścia ze stanowiska na początku 2023 roku. - Oni myślą, że uwierzymy w to, co opowiadają. W te obiecanki, że zdejmą 3-4 mln ton nadmiarowego zboża, choć w rzeczywistości mamy 8-9 mln ton nadwyżki - alarmował. Zaapelował też do polityków, by "przejrzeli na oczy" i dali szansę tym, "którzy mają wiedzę i pojęcie, są w stanie szybko zdiagnozować problemy i podać rozwiązania na tacy".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska