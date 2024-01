PiS odbije Telewizję Publiczną? "Wierzę, że wejdą do budynku na Woronicza"

- Wierzę, że legalne władze telewizji wejdą do budynku na Woronicza i w sali posiedzeń Rady Nadzorczej ta rada się odbędzie – powiedział w piątek w Polsat News Maciej Łopiński. - Jeżeli władze TVP, przy udziale ochroniarzy czy policji, zablokują to wejście, to jest Rada Mediów Narodowych, która z przyjemnością będzie gościć pana przewodniczące Łopińskiego i innych członków Rady Nadzorczej - powiedział Krzysztof Czabański.

- Z punktu widzenia prawnego uważamy, że likwidacja jest nielegalna i likwidator działa nielegalnie, powinien rozważyć swoją odpowiedzialność karną. Trzeba też zauważyć, że zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, likwidacja - nawet legalna - nie znosi działania Rady Nadzorczej - przyznał, także w rozmowie z Polsat News, poseł Krzysztof Szczucki (PiS).

TVP wróci do PiS? Łopiński: wierzę, że wejdą do budynku

- Rada Nadzorcza, której przewodniczy pan minister Łopiński, jest jedyną legalną Radą Nadzorczą, co potwierdził sąd rejestrowy, i ma prawo, a wręcz obowiązek, realizować swoje zadania i obowiązki. Naturalnym jest to, że Rady Nadzorcze zbierają się w siedzibach spółek – dodał Szczucki.

- Prawo tutaj jest jednoznaczne. Spodziewam się, że Trybunał Konstytucyjny wypowie się w sprawie likwidacji mediów publicznych. Jest zapowiedziana rozprawa na 16 stycznia. Konstytucja mówi o mediach publicznych, w związku z tym próba likwidacji mediów publicznych jest na pewno działaniem sprzecznym z konstytucją - dodał Czabański.

Źródło: Radio ZET/ Tomasz Szczerbicki (PAP)