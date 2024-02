PiS odcina się od słów Kaczyńskiego? "Nie używałabym takiego języka"

Goście Andrzeja Stankiewicza zostali zapytani o głośną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który uznał, że rząd Donalda Tuska jest w stanie posunąć się do zabójstw politycznych. Obecne w studiu przedstawicielki obozu PiS, czyli posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka i Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta, zdystansowały się od słów prezesa partii.

7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. Dyskutowano o skandalicznych słowach Kaczyńskiego

- Nie używałabym takiego języka, nie uważam, żeby było to potrzebne. Nie ufam Tuskowi, ale no nie… - rozpoczęła Stachowiak-Różecka, która jednak nie chciała kontynuować wątku.

- Na pewno nie jest to język KP RP. Ale wam [władzy - przyp. red.] jest to na rękę. Wszystkie newsy i nagłówki są o słowach Kaczyńskiego. Wyciągamy kolejną wypowiedź pana prezesa - czy dobrą? Nie, nie dobrą. Ale macie święty spokój. Nikt was nie pyta o kwotę wolną, o babciowe i inne obietnice - mówiła z kolei Paprocka.

Przedstawiciele większości rządzącej dyskutowali zaś o tym, czy Jarosław Kaczyński jest "oderwany od rzeczywistości", czy może jego słowa to starannie przemyślana strategia. - Prezes Kaczyński utracił kontakt z rzeczywistością. Słowa mają moc programującą. Boję się, by tego typu wypowiedzi nie doprowadziły do jakiejś tragedii. To może być eskalowanie do granic. Oni o tym wiedzą, że sprawa Kamińskiego i Wąsika wam już nie służy, że PiS-owcy nie chcą już, mówiąc kolokwialnie, umierać za nich - ocenił Marek Jarubas z PiS.

Z kolei Marcelina Zawisza z Partii Razem uznała, że teorie o tym, że Kaczyński odleciał i stracił kontakt z rzeczywistością, są błędne. - On wie, co robi i mobilizuje najbardziej skrajny elektorat - zauważyła.

Małgorzata Paprocka z KP RP starała się z kolei odbić temat w kierunku więzienia i domniemanego torturowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Byli ułaskawieni, a w więzieniu, kiedy podawano kroplówkę Kamińskiemu, było już jasne, że prezydent podjął procedurę, w wyniku której wyjdą na wolność. I tak się możemy boksować: państwo uważają, że nie byli więźniami politycznymi. A byli - oceniła.

