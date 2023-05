PiS planuje podniesienie 500 plus. Kaczyński ogłosił wielką waloryzację

500 plus, świadczenie prorodzinne wprowadzone w 2016 roku, nie było zmieniane od początku istnienia programu. Jego celem miało być początkowo wsparcie rodzin z dwójką i więcej dzieci, ale z czasem świadczenie poszerzono o wszystkie rodziny z dziećmi.

Podczas niedzielnego przemówienia na kongresie programowym PiS Jarosław Kaczyński ogłosił zmiany w świadczeniu. - Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus - poinformował prezes PiS. Dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin.

800 plus. Kaczyński ogłosił podniesienie świadczenia

Oczywiście warunkiem wprowadzenia zmian jest utrzymanie władzy przez PiS po jesiennych wyborach parlamentarnych 2023. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w niedzielę, że propozycjami programowymi PiS kierowany przez niego rząd zajmie się na najbliższym posiedzeniu. Rocznie program 500 plus kosztuje budżet państwa ok. 41 mld zł.

W ostatnich latach pojawiało się wiele spekulacji o rewaloryzacji świadczenia dla rodzin. Argumentowano, że 500 złotych co miesiąc w dużej części zjada inflacja i spadek wartości pieniądza. Do tej pory politycy PiS stanowczo zaprzeczali, że toczą się zaawansowane prace nad podniesieniem 500 plus.

RadioZET.pl/PAP