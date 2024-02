PiS podzielone? Niektórzy posłowie się wyłamują. "Ręce opadają, było mi wstyd"

Posłowie PiS przyznali w rozmowie z Onetem, że w środę "kolegów poniosły emocje, nie tak to miało wyglądać". - Chodziło przede wszystkim o to, żeby prezes miał na piśmie to, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie weszli do Sejmu. To się może przydać w przyszłości, gdybyśmy chcieli postawić marszałka Szymona Hołownię w stan oskarżenia - przekazał jeden z parlamentarzystów partii Jarosława Kaczyńskiego.

To nie jedyne tąpnięcie w obozie. Coraz głośniej słychać bowiem zaniepokojenie tym, co działo się w związku z użytkowaniem systemu Pegasus.

PiS podzielone? Chodzi o "oblężenie Sejmu" i Pegasusa

- Mam nadzieję, że kolejne dni będą spokojniejsze, bo przegrywamy to. Ręce opadają. Było mi wstyd - powiedział jeden z polityków PiS w rozmowie z Onetem. Okazuje się, że wielu posłów Zjednoczonej Prawicy nie jest zachwyconych próbą wprowadzenia Kamińskiego i Wąsika do Sejmu.

Podziały panują także w sprawie Pegasusa, tym bardziej że politycy PiS sami mogli paść jego ofiarą. Jak ustalił dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski, na liście osób, które mogły być inwigilowane, znaleźli się m.in. były sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, były wicepremier Henryk Kowalczyk, poseł Łukasz Mejza oraz inni członkowie Partii Republikańskiej.

- Patrząc na te nazwiska polityków PiS, które są wymieniane w kontekście możliwej inwigilacji, mogę uznać, że jest to bardzo prawdopodobne, bo ci politycy nie cieszą się w klubie nadmierną sympatią - przyznał jeden z posłów PiS.

- Jeżeli do czegoś takiego doszło, że Pegasus był wykorzystywany przeciwko politykom, to nie ma znaczenia, czy wobec opozycji, czy kolegów klubowych, to tym bardziej ta sprawa wymaga absolutnego wyjaśnienia. Ci, którzy ponoszą za to odpowiedzialność, powinni zostać ukarani - przekazał Onetowi Jan Krzysztof Ardanowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: Radio ZET/Onet