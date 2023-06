PiS podzielone w sprawie "lex Tusk". "Komisja powinna działać jak najszybciej"

"Lex Tusk", czyli ustawa o powołaniu specjalnej komisji do badania rzekomych rosyjskich wpływów w polskiej polityce w latach 2007-2022, budzi ogromne kontrowersje. Na pomyśle suchej nitki nie zostawiła opozycja, prawnicy, Komisja Europejska oraz Departament Stanu USA.

Nowelizację do podpisanej ustawy zgłosił prezydent Andrzej Duda. Dokument czeka na rozpatrzenie przez Sejm. Rzecznik PiS podkreślił, że nowelizacja prezydenta ma wpływ na to, jak ta komisja będzie funkcjonowała, również na to, kto do tej komisji może być powołany.

"Lex Tusk". Czy Sejm powoła skład komisji?

- Zdecydowaliśmy, iż na razie rozpatrzymy nowelizację. Kiedy zostanie przyjęta, wdrożona, wówczas przystąpimy do wyboru członków komisji - dodał. Bochenek zaznaczył, że dla klubu PiS najważniejsze jest to, że pomimo zmian zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, to element najistotniejszy, czyli element prawdy, jawności życia politycznego jest utrzymany.

- Polacy mają prawo wiedzieć, jakie były kuluary decyzji, które miały wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Polacy mają prawo znać okoliczności podejmowania tychże właśnie decyzji. I temu ma służyć właśnie ta komisja - podkreślił.

- Chcemy przy otwartej kurtynie rozwiać wszystkie wątpliwości, chcemy, aby Polacy mogli zapoznać się z dokumentami, z zeznaniami poszczególnych osób - dodał. Zaznaczył, że elementem demokracji jest jawność i prawda. - I na tym zależy Prawu i Sprawiedliwości. Myślę, że ci, którzy tak często mówią o demokracji i konstytucji, również się przychylą do tych argumentów - mówił.

Również we wtorek głos ws. "lex Tusk" zabrała była premier Beata Szydło. Na antenie Polskiego Radia 24 argumentowała: - To bardzo ważna decyzja, ponieważ komisja powinna zacząć działać jak najszybciej i powinna być powołana jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu i zacząć funkcjonować w najbliższych dniach. Jak zaznaczyła, "komisja jest niezwykle niezbędna, ponieważ trzeba wyjaśnić, jakie były wpływy rosyjskie w polskiej polityce, gospodarce, na polskie życie publiczne od 2007 roku".

"Lex Tusk". Komisja orężem politycznym PiS

Sejm uchwalił "lex Tusk" 14 kwietnia. Z inicjatywą jej powołania wyszli pięć miesięcy wcześniej posłowie PiS. 29 maja prezydent Duda poinformował, że podpisał ustawę oraz że skieruje ją - w trybie następczym - do Trybunału Konstytucyjnego.

30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a w dzień później weszła w życie. Zgodnie z przepisami dostosowującymi z tej ustawy "kluby poselskie lub parlamentarne przedstawiają kandydatów na członków komisji marszałkowi Sejmu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy".

Głosowanie nad kandydatami na członków komisji ma natomiast odbyć się na pierwszym posiedzeniu Sejmu po upływie tego terminu. Przedstawiciele opozycji deklarowali, że nie przedstawią kandydatów do tej komisji. Argumentowali m.in., że łamie ona zasadę trójpodziału władzy, jest "potworkiem ustrojowym", jest obliczona na potrzeby kampanii wyborczej.

Ustawa stanowi, że w skład komisji ma wejść dziewięciu członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim, wpływanie na treść decyzji administracyjnych wydawanie szkodliwych decyzji, składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki, zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

Ustawę - jako niekonstytucyjną i naruszającą zasady demokratycznego państwa prawa - krytykują ugrupowania opozycyjne, które już zapowiedziały, że nie zaproponują swych przedstawicieli do tej komisji.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk