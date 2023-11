PiS powołało specjalny zespół. Wśród członków Kaczyński

Arkadiusz Mularczyk napisał w czwartek na Twitterze/X, że wśród członków zespołu ds. reparacji wojennych znaleźli się prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister kultury Piotr Gliński oraz inni politycy partii rządzącej, m.in.: Marek Kuchciński, Kazimierz Smoliński, Waldemar Buda, Marek Ast i Piotr Babinetz.

PiS powołało zespół ds. reparacji od Niemiec

Mularczyk podkreślił, że sprawa reparacji dla Polski za straty z czasów II wojny światowej "będzie kontynuowana i z pewnością nie zniknie z krajowej i międzynarodowej sceny politycznej". 1 września 2022 roku zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie wojny. Miesiąc później minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł i zrekompensowania szkód.

3 stycznia br. urzędnicy MSZ przekazali, że ich niemieccy odpowiednicy udzielili odpowiedzi na notę. Według rządu Niemiec sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a władze nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

Już we wrześniu 2022 roku Jarosław Kaczyński przyznał, że spodziewa się negatywnej reakcji ze strony władz Niemiec. - Ale o takie sprawy trzeba walczyć, czasem przez wiele lat. My nie obiecujemy, że będzie szybki sukces. My tylko mówimy, że jest polskim obowiązkiem, jest likwidacją pewnego braku, pewnej luki w naszej działalności jako suwerennego państwa to, że w końcu zgłaszamy coś, co powinno być zgłoszone dawno - powiedział prezes PiS w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Źródło: Radio ZET/Twitter - Arkadiusz Mularczyk