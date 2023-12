PiS stawia na "ulicę i zagranicę"? Morawiecki grzmi w obcym języku. Internauci bezlitośni

Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji od niespełna dwóch tygodni, ale szybko zapomniało, co mówiło przez lata o rozwiązywaniu polskich spraw poza granicami kraju. Były rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie oskarżał ówczesne partie opozycyjne, że te "donoszą na Polskę" i prowadzą politykę "ulicy i zagranicy". Teraz politycy PiS sami przyjęli taką taktykę.

- My się chcemy rządzić w Polsce "po polsku". I nie będziemy słuchać tego, co donosiciele na nas mówią w Brukseli. Nie boimy się tego! - grzmiał w kampanii wyborczej były premier Mateusz Morawiecki. - Ulica i zagranica to metody walki z rządem, o których totalna opozycja mówi od początku. Ale to nie są demokratyczne metody prowadzenia sporu politycznego. PiS przez osiem lat był w opozycji, ale nikomu z nas nie przyszło do głowy, żeby sięgnąć po takie metody - mówiła z kolei w 2017 roku Elżbieta Witek w rozmowie z serwisem wPolityce.pl. Podobnych wypowiedzi było jednak mnóstwo i była to stała narracja PiS od 2016 roku.

Witek skarży się do wiceszefowej KE, Morawiecki apeluje w obcym języku

Rzeczywistość polityczna szybko zweryfikowała konsekwencję polityków PiS. W środę 20 grudnia, po zmianie władz w TVP, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczepili w Sejmie wiceszefową Komisji Europejskiej Verę Jourovą. Wręczyli jej także pismo dotyczące sytuacji w mediach publicznych.

- Na pani oczach dzieje się coś wyjątkowo złego, co w krajach demokratycznych Unii Europejskiej nigdy nie było - przekonywała Elżbieta Witek. - Nie mamy możliwości wypowiedzenia się, ponieważ telewizje komercyjne, prywatne, nie będą transmitowały tego, co się w Polsce naprawdę dzieje - skarżyła się była marszałek Sejmu.

Teraz do gry wszedł także Mateusz Morawiecki. Były premier opublikował w mediach społecznościowych apel w języku angielskim, w którym zarzuca obecnemu rządowi "nielegalne działania w obszarze wymiaru sprawiedliwości i mediów". - Minął zaledwie tydzień od przejęcia władzy przez Donalda Tuska, a jego rząd już demoluje podstawy prawa w obszarze wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa oraz różnorodności mediów - mówi Morawiecki.

- Wczoraj milionom Polaków wyłączono sygnał telewizji polskiej, wstrzymano emisję programów informacyjnych, uniemożliwiając tym samym dostęp do informacji - przekonuje polityk PiS. - Te bezprecedensowe działania występują w Polsce po raz pierwszy od czasów komunizmu. Ostatni raz zdarzyło się to w stanie wojennym - dodaje.

PiS stawia na "ulicę i zagranicę"? Internauci bezlitośni

- Co rząd ma do ukrycia, że podejmuje takie działania? Odpowiedź jest dość prosta. Rząd Donalda Tuska w tym tygodniu wyraził zgodę na wprowadzenie paktu migracyjnego. Jego efekt to możliwość zmuszenia polski do przyjęcia tysięcy nielegalnych migrantów, bądź zapłacenie surowych kar za ich nieprzyjmowanie. Przeciwko przyjęciu migrantów w referendum opowiedziało się blisko 11 mln Polaków. Dziś wielu z nich nie ma skąd dowiedzieć się o tym, że pakt został przyjęty w Unii Europejskiej przy akceptacji polskiego rządu - mówi Morawiecki na nagraniu.

Internauci szybko przypomnieli politykowi PiS, co jego formacja mówiła przez lata o wariancie "ulica i zagranica". "Czy polskich spraw już nie powinno się załatwiać w Polsce"? - napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski. "Przepraszam bardzo, czy pan premier właśnie kieruje swój apel (czyt. żali się) do zagranicy?! NIEBYWAŁE - skomentowała Żaneta Gotowalska-Wróblewska, dziennikarka WP.

"Ładnie tak donosić za granicę? Czy nie powinno być tak - jak mawiała premier Beata Szydło - że własne problemy powinniśmy załatwiać we własnym domu?" - napisał z kolei reporter Radia ZET Maciej Bąk.

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Źródło: Radio ZET