PiS straszy Polaków zakazem jedzenia mięsa. "PO promuje nowoczesny komunizm"

Podczas piątkowej konferencji prasowej łódzcy samorządowcy PiS alarmowali, że PO chce ograniczyć wolność Polaków wdrażając pomysły grupy C40, które prezydent Warszawy chce wprowadzić w stolicy. Według nich chodzi o limity na mięso, nabiał, odzież a także na to, co mieszkańcy mieliby jeść. Łódzcy radni PiS nawiązali do debaty publicznej, w której pojawiają się przykłady zmiany polityki żywieniowej poprzez upowszechnienie na przykład spożywania owadów albo produktów po ich przetworzeniu.

- Platforma Obywatelska, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i grupy lewicowe, próbują wpływać na to, jak mają wyglądać nasza tradycja, codzienność i prawo do wyborów, próbują wpływać na to, co mamy jeść - powiedział PAP Radosław Marzec. - PO atakuje polskie miasta promując nowoczesny komunizm, a to wszystko dzieje się pod pozorem obrony klimatu - podkreślił radny.

Polityk PiS: Platforma promuje nowoczesny komunizm

- Próbuje się wprowadzać limity, które stopniowo miałyby zmieniać nasze życie. Ludzie się śmieją, że w ten sposób prezydent stolicy znalazł w końcu program Platformy Obywatelskiej - mówił Marzec.

- Politycy PO bronią się teraz, że to tylko była "dyskusja" z "luźnymi rekomendacjami" i "miękkimi wytycznymi" - wskazał. Jak zaznaczył, zaniepokojenie łódzkich radnych PiS wzbudza fakt, że Rafał Trzaskowski jest w dobrych relacjach z prezydent Hanną Zdanowską z PO, co może oznaczać promocję pomysłów C40 w Łodzi.

W piątek do podobnych zarzutów PiS wobec PO odniósł się szef Platformy Donald Tusk. - Od czasu, kiedy okazało się, że rząd PiS jest promotorem zupy z robaków, ja już chyba nie muszę tłumaczyć idiotyzmów, tego typu zarzutów wobec prezydenta Trzaskowskiego - powiedział b. premier na spotkaniu z wyborcami w Mińsku Mazowieckim.

Dodał, że "w ogóle jest trochę poniżające dla wszystkich, że przez ileś dni media i politycy zastanawiali się, czy naprawdę prezydent Trzaskowski chce zmusić Polaków do jedzenia robaków, a nie mięsa". - To było tak głupie, a ta puenta, że okazało się, że to rząd jest zainteresowany promocją kotletów ze świerszczy, była chyba taką puentą już najbardziej groteskową - powiedział Tusk.

