PiS szuka winnych wyborczej porażki. "Joachim, Mateusz i Adam powinni wziąć to na klatę"

Wybory parlamentarne 2023 zakończone. Według sondażu late poll pracowni Ipsos oraz częściowych wyników z obwodowych komisji wyborczych PiS nie ma większości do kontynuowania swoich rządów. Powstanie rządu dotychczasowej demokratycznej opozycji (KO, Lewica i Trzecia Droga) to dla polityków PiS "najczarniejszy scenariusz".

Według Wirtualnej Polski jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów już rozpoczęły się wewnętrzne rozliczenia w PiS. W poniedziałek po południu doszło do narady w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. - Kto powinien wziąć to na klatę? Joachim Brudziński, Mateusz Morawiecki i Adam Bielan - mówił Wirtualnej Polsce anonimowo jeden z polityków PiS.

Wybory 2023. Wrze i kipi w PiS. "Jak Kaczyński nie wstrząśnie, czeka nas równia pochyła"

Brudziński, Morawiecki i Bielan to jedne z głównych osób w sztabie wyborczym PiS. Część polityków Zjednoczonej Prawicy "wyczuło krew" i domaga się rozliczeń za de facto przegraną kampanię.

Wirtualna Polska podkreśliła, że w kampanii PiS zawiodło mamienie opinii publicznej "wewnętrznymi sondażami", które miały dawać partii rządzącej nawet 40 proc. poparcia i zostawiały Trzecią Drogę poniżej progi dla koalicji (8 proc.). Zjednoczona Prawica przegapiła również wysoką frekwencje, która wyniosła ponad 70 proc.

Zawiodła również silna polaryzacja i demonizowanie Donalda Tuska na każdym kroku. - Próbowaliśmy zrobić z Tuska potwora. To był pomysł partii, która walczy o kilkanaście procent. Na tak radykalne hasła może sobie pozwolić Konfederacja, a nie ugrupowanie, które chciałoby walczyć o trzecią kadencję - mówił jeden z rozmówców WP.

Inna osoba z otoczenia PiS dodała: - Dużo krzyku, ciągłe straszenie Tuskiem i rozpalanie emocji do czerwoności. Zrobiliśmy kampanię dla Jarosława Kaczyńskiego, a nie na miarę historycznego zwycięstwa.

Podczas autorefleksji po wyborach politycy obozu rządzącego widzą również błędy w podejściu do Trzeciej Drogi. - Zamiast łopatologicznie w nich napiep...ć, trzeba było powalczyć o ich wyborców, spróbować ich czymś do siebie przyciągnąć. No, ale wybrano metodę walenia cepem. I mamy tego konsekwencje: Trzecia Droga wchodzi do Sejmu i odbiera nam większość - mówił WP polityk PiS.

Otoczenie Kaczyńskiego jest również krytyczne wobec podejścia do Konfederacji. - Z Konfą to w ogóle mieliśmy jakieś totalne pogubienie: raz mieliśmy ich nie atakować, a na koniec kampanii wypuszczono na nich taśmy i chciano politycznie zabić. No, k…, sprytny pomysł, z konsekwencją - ocenił rozmówca WP.

Wśród innych powodów przegranej politycy PiS wymienili klapę referendalną (nie ma wymaganej 50 proc. frekwencji) i brak pozytywnej wizji na kolejne lata. - Spartaczona końcówka kampanii. Po co żeśmy przypominali o "Polskim Ładzie" i rozdawali te tabliczki z milionami? Co to dało oprócz tego, że przypomnieliśmy ludziom o czymś, co spowodowało odpływ naszych zwolenników? - komentował jeden z rozmówców WP.

Co dalej z obozem Zjednoczonej Prawicy? - Jeżeli Jarosław Kaczyński nie wstrząśnie partią, czeka nas równia pochyła. Choć nie wiem, czy jeszcze będzie w stanie to zrobić. Zwłaszcza z rozkręcającą się na nowo walką partyjnych frakcji - podsumował rozmówca WP.