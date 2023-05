PiS szykuje kolejne obietnice. Pojawiły się przecieki

800 plus, bezpłatne leki na receptę dla dzieci i osób 65+ oraz darmowe autostrady dla samochodów osobowych to nie wszystko, co PiS zamierza obiecać w obecnej kampanii wyborczej. Z ustaleń “Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego rozważa wprowadzenie na stałe jako gotowych mechanizmów tarczy covidowej, antyinflacyjnej i energetycznej.

Źródła “DGP” w rządzie mówią, że byłyby to gotowe rozwiązania wdrażane w razie konieczności. - Rozważamy wprowadzenie takich mechanizmów na stałe. Byłyby uruchamiane w momencie kłopotów gospodarczych i których to mechanizmów nie trzeba będzie wymyślać za każdym razem od początku - stwierdził rozmówca “Dziennika Gazety Prawnej”.

"DGP": Będą kolejne obietnice PiS

PiS chce też, żeby urzędy skarbowe w ramach swych obowiązków świadczyły usługi księgowe przedsiębiorcom. Za ich zgodą urzędnicy mieliby rozliczać firmę.

Rządząca partia chce też zaproponować pakiet dla przedsiębiorczych kobiet. Miałyby one otrzymywać granty oraz bony m.in. na opiekę nad dziećmi.

Z kolej "Super Express" donosi, że 500 plus ma być waloryzowane co roku. Oznacza to, że podwyżka wysokości świadczenia do 800 zł nie będzie jednorazowa. Jak podał dziennik, już w 2025 roku, ze względu na wysoką inflację, rodzice mogą otrzymywać 1000 plus na dziecko.

RadioZET.pl/"Dziennik Gazeta Prawna"/'Super Express"