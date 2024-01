PiS szykuje plan po osadzeniu byłych posłów. "Gra na anarchię"

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński od wtorkowego wieczora są w areszcie śledczym i zostaną skierowani do odbywania kary. Policja doprowadziła ich do więzienia z Pałacu Prezydenckiego, kiedy swoją siedzibę opuścił Andrzej Duda na spotkanie z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską.

W nocy z wtorku na środę przed komendą i aresztem, gdzie przetransportowano prawomocnie skazanych byłych posłów PiS, protestowali politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz ich sympatycy. Wirtualna Polska poinformowała, że największe ugrupowanie opozycyjne szykuje już scenariusze polityczne na najbliższą przyszłość.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w areszcie. "PiS gra na anarchię"

"Grupa posłów PiS chce, by Andrzej Duda kwestionował wszystkie decyzje i ustawy podejmowane przez Sejm bez udziału skazanych i zatrzymanych przez policję Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" - poinformował portal. W rozmowie z WP poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk komentował dla WP, że ustawy bez udziału Wąsika i Kamińskiego trzeba uznać za "niebyłe".

- To może wpływać na nieważność, ale mam nadzieję, że marszałek Sejmu się opamięta i nie będzie wsadzał opozycji do więzienia - dodał Marek Suski z PiS. Tymczasem politycy koalicji rządzącej nie widzą zagrożenia w funkcjonowaniu parlamentu bez Wąsika i Kamińskiego.

- Prezydent potwierdziłby brak odpowiedzialności za państwo, która moim zdaniem go charakteryzuje. Andrzej Duda musi wiedzieć, że degrengolada państwa w instytucjach takich jak Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny to jego wina. To on przez osiem lat podpisywał się pod decyzjami, które doprowadziły do tego, co obserwujemy - mówił WP wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński dodaje: - PiS gra na anarchię. Uważają, że im bardziej sprawią wrażenie bałaganu, tym dla nich lepiej. Będziemy robić swoje i realizować program.

Jeszcze przed zatrzymaniem Wąsik i Kamiński zapowiadali, że będą chcieli pojawić się 11 stycznia na demonstracji PiS przed Sejmem. Marszałek izby Szymon Hołownia przeniósł obrady zaplanowane na środę i czwartek na kolejny tydzień.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska