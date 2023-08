PiS szykuje się do oddania władzy? Analiza "jedynek" nie zostawia wątpliwości

W czwartek kierownictwo PiS odsłoniło karty w sprawie swoich list w wyborach parlamentarnych 2023. Jarosław Kaczyński zaprezentował "jedynki", wśród których jest sporo zaskoczeń. Prezes PiS będzie startował z Kielc (do tej pory robił to z Warszawy), a w stolicy listę poprowadzi minister kultury Piotr Gliński.

Zdaniem publicysty Tomasza Terlikowskiego dwie główne zmienne zadecydowały o takim układzie list - zdanie prezesa Kaczyńskiego i analiza matematyczna i socjologiczna (w drugiej kolejności). "Usuwanie niepewnych kandydatów lub ich przesuwanie w miejsca, gdzie i tak wejdą, nie ma nic wspólnego z polityką czy nawet życiem partyjnym. Jest jedynie elementem analizy. Zimnej i chłodnej, a jednocześnie pozbawiającej politykę jej lokalnego zakorzenienia (lokomotywami są częściej politycy rozpoznawalni z ogólnokrajowej polityki, a niekoniecznie ludzie zakorzenieni w miejscu, z którego mają startować)" - napisał w felietonie dla Wirtualnej Polski.

PiS pokazał swoje "jedynki". Czy partia władzy szykuje się do roli opozycji?

Podkreślił, że "Jarosław Kaczyński, by nie przegrać sromotnie w Warszawie z Donaldem Tuskiem (a kto wie, czy nie z Adrianem Zandbergiem), bierze listę kielecką (gdzie z pewnością "wykręci" świetny wynik, bo to mocno prawicowy region), a Zbigniew Ziobro (który z pewnością też miałby tam świetny wynik) musi nagle zacząć budować sobie poparcie w Rzeszowie".

W ocenie Terlikowskiego wybór "jedynek" PiS pokazuje coś jeszcze - "PiS niekoniecznie szykuje się do dalszego sprawowania władzy". Publicysta wyjaśnił: "Sondaże nie pozastawiają wątpliwości: większość, jaka będzie tworzyła przyszły rząd (niezależnie od tego, kto go stworzy), będzie krucha. A jeśli miałby go tworzyć obecny układ polityczny, to musiałby pozyskać inne głosy, co oznacza, że lojalność i przewidywalność jest jednym z najistotniejszych elementów, jakimi charakteryzować się musi ktoś, kto ma wchodzić na listy".

Nie bez znaczenia jest również fakt, że wśród jedynek brakuje europosłów, a niektórzy z nich to lojalni ludzie Kaczyńskiego, jak Beata Szydło czy Joachim Brudziński. Terlikowski zwrócił także uwagę na całkowitą "wasalizację" Pawła Kukiza, jeszcze kilka lat temu zaciekłego krytyka politycznego establishmentu w Polsce.

"Paweł Kukiz przewidywalny nie jest zupełnie, co oznacza, że w przypadku kruchej większości łatwo może się wyłamać. Jego potencjał - w Opolu może on uzyskać niezły wynik - równoważy ten element jego politycznego DNA tylko, jeśli PiS w istocie nie liczy już na dalsze sprawowanie władzy, a gra tylko o możliwie najlepszy wynik wyborczy, który nie da mu władzy, ale pozwoli pozostać największą partią w Polsce" - tłumaczył Terlikowski.