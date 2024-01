PiS szykuje się na "ostre, siłowe zwarcie" w Sejmie. "Niech Hołownia kupi tony popcornu"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają być zgodnie z poleceniem wydanym Straży Marszałkowskiej przez Szymona Hołownię niewpuszczani na salę plenarną do końca kadencji Sejmu. Posłowie PiS zapowiadają nie tylko próby wejścia, ale i głosowania przez byłych parlamentarzystów. Tomasz Trela z Nowej Lewicy mówił w Wirtualnej Polsce, że wyobraża sobie scenę, że "Kamiński i Wąsik wchodzą do Sejmu w towarzystwie niemal całej grupy parlamentarzystów PiS, albo nawet są wnoszeni na salę plenarną".

- Tutaj trzeba działać twardo. Oczekuję od pana marszałka Hołowni, że on i Straż Marszałkowska staną na wysokości zadania. Jak trzeba, to można będzie wspomagać się policją - mówił.

Posłowie koalicji rządzącej i opozycji przyznają, że może dojść do użycia siły. Onet skontaktował się z politykami PiS, którzy zdradzili, jaki mają plan na najbliższe dni w Sejmie, jeśli chodzi o kwestię Kamińskiego i Wąsika.

Kamiński i Wąsik będą próbowali wejść do Sejmu? "Mają obowiązek"

Politycy zarówno koalicji rządzącej, jak i PiS, przyznają w rozmowach z Onetem, że sytuacja jest bardzo napięta i nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, jak potoczą się wydarzenia w Sejmie. Niektórzy wprost przyznali portalowi, że po raz pierwszy po 1989 roku w parlamencie może dojść nie tylko do przepychanek, ale wręcz użycia siły wobec posłów przez Straż Marszałkowską czy policję.

- Ustąpienie, czy to polityków PiS, czy marszałka Hołowni będzie dla każdej ze stron ogromną polityczną porażką, której skutków nikt dzisiaj do końca nie jest w stanie przewidzieć. A dla samego Szymona Hołowni może wręcz oznaczać utratę stanowiska - przekazał Onetowi jeden z posłów.

- Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają nie tylko prawo, ale i obowiązek wziąć udział w pracach parlamentu, bo są pełnoprawnymi posłami. Już za pierwszym razem zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, co zostało potwierdzone przez postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Jeżeli panowie Tusk i Hołownia nie uznają orzeczenia Sądu Najwyższego w tym zakresie i podważają wiarygodność tejże izby, to tym samym nie uznają orzeczenia dotyczącego ważności wyborów, bo to dokładnie ta sama izba Sądu Najwyższego stwierdza ważność wyborów do parlamentu - przekazał portalowi rzecznik PiS Rafał Bochenek.

- W rezultacie należy stwierdzić, podążając za tokiem argumentacji koalicji 13 grudnia, że Tusk nie jest premierem, Hołownia marszałkiem, a wybory do parlamentu nie zostały w sposób ważny, zgodny z prawem przeprowadzone. To prowadzi do anarchii i podważenia całego ustroju państwa polskiego - dodał.

Możliwe użycie przemocy w Sejmie?

Według źródeł Onetu scenariuszy na wprowadzenie Kamińskiego i Wąsika do Sejmu ma być kilka, włączając w to siłowe zwarcie i paraliż prawny prac parlamentu. - Szykujemy się na ostre, siłowe zwarcie. Niech Hołownia kupi tony popcornu. Będzie się działo - przekazał portalowi jeden z polityków PiS.

Posłowie opozycji nie wykluczyli, że ich koledzy mogą zostać wprowadzeni do Sejmu, idąc w licznej grupie posłów klubu parlamentarnego, do którego należeli. Informatorzy Onetu nie wykluczają, że może dojść do bulwersujących scen. Gdyby Kamiński i Wąsik nie zostali dopuszczeni do uczestnictwa w obradach Sejmu, PiS ma rozważać m.in. prawny paraliż parlamentu, kwestionując legalność podejmowanych ustaw i decyzji marszałka Sejmu.

Źródło: Radio ZET/Onet