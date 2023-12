"PiS TVP nie odda. Pójdzie na ostro". Koalicja Tuska ma nowy plan

Posłowie nowej koalicji zostali wezwani, by podpisać się pod uchwałą ws. TVP. Onet ustalił, że głosowanie ma odbyć się we wtorek, najpóźniej w środę. Chęć rozprawy z kierownictwem TVP obiecali już w kampanii wyborczej politycy Koalicji Obywatelskiej. Choć nowa większość rządzi niespełna tydzień, to z programów telewizji publicznej sączy się agresywny przekaz, wymierzony w gabinet Tuska.

Byli rządzący dwoją się i troją, by nie oddać mediów publicznych. Zaczęło się od zmian statutów TVP, Polskiego Radia i PAP, następnie była decyzja prezesa telewizji o powołaniu prokurenta, którego nie może zawiesić nowy minister kultury. Posłowie PiS zawnioskowali też do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, a ten wydał postanowienie wstrzymujące jakikolwiek ruch ws. likwidacji spółki.

"PiS TVP nie odda. Pójdzie na ostro". Tusk ma nowy plan

Nowy rząd nie zamierza zwlekać z rozprawą z mediami publicznymi w obecnym kształcie. - Niezależnie od ostatecznego sposobu, to Bartek Sienkiewicz (minister kultury – red.) będzie to musiał wziąć na twarz. Obojętne, czy będzie chodziło o formalną likwidację spółki, czy wprowadzenie kuratora. Wiemy, że pójdzie na ostro. PiS TVP nie odda. Trzeba im ją zabrać – powiedział Onetowi jeden z ważnych polityków PO.

Nowy obóz władzy obrał już ścieżkę postępowania. - Sprawy przyspieszają. Z tego powodu niektórzy posłowie muszą wcześniej przyjechać do Warszawy. Uchwała jutro znajdzie się w porządku obrad Sejmu – powiedział informator Onetu.

Onet podał, że uchwała ma dotyczyć stwierdzenia nielegalności Rady Mediów Narodowych, a podstawą będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. (kierowanego wówczas przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego), w którym sędziowie uznali, że odebranie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uprawnień w zakresie powoływania i odwoływania władz mediów publicznych było niezgodne z konstytucją.

Uchwała nowej większości sejmowej ma w praktyce prowadzić do wykonania tego wyroku. Najprawdopodobniej będzie to oznaczać koniec Rady Mediów Narodowych. Na jej czele stoi Krzysztof Czabański, wieloletni i zaufany współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. PiS ma w niej trzech przedstawicieli, a dotychczasowa opozycja dwóch.

Źródło: Radio ZET/Onet.pl