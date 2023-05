Donald Tusk pod ostrzałem nowego spotu PiS – donosi portal 300polityka.pl. Jako pierwszy opublikował on nagranie, które ma być materiałem partii rządzącej.

– Przypominamy prawdziwą twarz Donalda Tuska. W sprawie 800 plus jest zupełnie niewiarygodny. Kiedy rządził, kiedy wypowiadał się o Polakach, zawsze była to pogarda i niezrozumienie problemów. Tusk nic się nie zmienił – powiedział serwisowi jeden ze sztabowców PiS, zapowiadając nowy spot.

PiS uderza w Tuska nowym spotem. "Pogarda, niezrozumienie"

Chodzi o nowy 35-sekundowy klip, będący zestawieniem wypowiedzi Tuska z różnego okresu. Zaczyna się od słów z 2014 roku, gdy był premierem i twierdził, że państwa nie stać na świadczenie w rodzaju 500 plus. Później, po zwycięskich wyborach w 2015 roku, wprowadził je rząd PiS. W spocie wykorzystano słowa Tuska o "zakopanych miliardach".

Oglądaj

- Nie, ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 plus. Liczyłem dokładnie, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co nie stać - przywołano kolejne słowa Tuska z 2018 roku. Spot PiS nawiązał także do obecnej kampanii wyborczej. W maju Tusk mówił o tym, że PiS zabiega o wyborców, których określił mianem "królami życia". "Którzy chleją i biją swoje dzieci, a pracą nie zhańbili się od wielu lat".

Spot PiS pojawił się po zapowiedziach Donalda Tuska, który wezwał Jarosława Kaczyńskiego i PiS, by rząd zrealizował waloryzację 500 plus do 800 złotych nie po jesiennych wyborach, a już od czerwca. Rządzący twierdzą, że jest to niemożliwe dla tegorocznego polskiego budżetu.

Manipulacja w spocie uderzającym w Tuska?

W spocie pominięto fakt, że Tusk użył tych słów w nieco innym kontekście – na fali oburzenia po tragicznej śmierci maltretowanego 8-letniego Kamilka. Chłopiec został zakatowany przez ojca, zmarł po tygodniach walki o życie w szpitalu. Tusk mówił w Sulechowie (woj. lubuskie) o wyzwaniach dla rodziców, którzy w znacznej większości pracują i chcą pracować dla swoich bliskich.

- Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie. Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma pewien sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli.

Oglądaj

RadioZET.pl/300polityka.pl