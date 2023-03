PiS uzasadnia uchwałę ws. Jana Pawła II. "Polska wolność to dzieło papieża"

Uchwała jest odpowiedzią na reportaż "Franciszkańska 3" z serii "Bielmo", który wyemitowano na antenie TVN24. Autor materiału Marcin Gutowski przedstawił w nim dowody, które mają wskazywać na ukrywanie przypadków pedofilii w archidiecezji krakowskiej, kiedy kierował nią kard. Karol Wojtyła, później papież Jan Paweł II.

"Z inicjatywy klubu Prawo i Sprawiedliwość na bieżącym posiedzeniu Sejmu, zostanie podjęta uchwała ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II" - poinformował w środę na Twitterze rzecznik PiS Rafał Bochenek. Polska Agencja Prasowa ujawniła treść uchwały.

Uchwała PiS ws. Jana Pawła II. Po reportażu TVN24

"Polska wolność to dzieło Jana Pawła II. To uosobienie naszych wartości i fundamentów, niezależnie od naszych poglądów czy wiary. Dziś my Parlamentarzyści musimy stanąć po stronie prawdy, a nie komunistycznego oszustwa. Po stronie wartości. Po stronie bohatera naszej wolności Świętego Jana Pawła 2. Po to jest ta Uchwała" - napisano w treści uzasadnienia inicjatywy PiS.

"Stacja TVN swój propagandowy reportaż przygotowała w oparciu o spreparowane komunistyczne donosy współpracowników SB. To nie jest żadna prawda historyczna, tylko zwykła propagandowa agitka pod fałszywą tezę komunistycznych służby bezpieczeństwa" - podano w uzasadnieniu. Dodano: "Dla partykularnego politycznego zysku (...) opozycji chcą podzielić, skłócić polskie społeczeństwo".

"Będziemy bronić dobrego imienia naszego papieża. Zło nie może być legitymizowane, a tak należy ocenić atak na Naszego Świętego. Stąd inicjatywa złożenia propozycji uchwały przez klub Prawa i Sprawiedliwości w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II w dobie ataku komunistycznej hydry" - czytamy w uzasadnieniu.

W poniedziałek TVN24 wyemitowało reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3", w którym opisane zostały przypadki trzech kapłanów: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

