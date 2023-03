PiS wejdzie w koalicję z Konfederacją? Krzysztof Bosak komentuje

- Konfederacja nie jest i nie będzie zainteresowana przedłużaniem systemu władzy opartego o Ziobrę, Niedzielskiego, Morawieckiego, Kaczyńskiego, Kamińskiego. My się nie zgadzamy z tym, jak ci ludzie rządzą państwem - powiedział Krzysztof Bosak odnosząc się do ewentualnej koalicji z PiS.

- Jesteśmy od tego, żeby prawicowi wyborcy wreszcie mieli normalną prawicę, na którą mogą zagłosować, a nie produkt pseudoprawicowy realizujący program albo unijny, albo lewicowy, albo amerykański, albo ukraiński, a nie polski - dodał. Bosak podkreślił, że nie widzi możliwości utworzenia po wyborach koalicji z PiS. Zaznaczył, że Konfederacja wystartuje z jednej listy wyborczej.

Wybory 2023. Bosak: nie widzę możliwości koalicji z PiS

Z kolei współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń w rozmowie z "SE" odniósł się do pytania o listy wyborcze opozycji, podkreślając, że Lewica od dawna deklaruje chęć współpracy "i jesteśmy otwarci na każdą wersję, czy to będzie jedna lista, czy kilka". - Chcemy o tym rozmawiać - mówił.

Biedroń zaznaczył, że Lewica nie zamyka żadnego wariantu. - Każdy z nich powinien być na stole i powinniśmy wybrać ten, który doprowadzi do jak najsilniejszej reprezentacji demokratycznej opozycji w parlamencie. Nadszedł czas, żeby usiąść do stołu. Apeluję o to - powiedział.

Dodał, że rozmawiać trzeba nie tylko o wspólnej liście, "ale zadeklarować, że będziemy współtworzyli rząd, bo tych deklaracji także brakuje". - Po drugie, trzeba wypracować minimum programowe, zarazić wyborców naszą ofertą. Powiedzieć im, że jesteśmy gotowi wygrać i kładziemy program, który jest realną alternatywą dla PiS - mówił.

RadioZET.pl/ Super Express/ PAP