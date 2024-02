PiS złożyło we wtorek do Sejmu trzy projekty uchwał. Ich cel jest intencyjny – chodzi, by parlament zajął się podnoszonymi kwestiami, które oburzyły obóz rządzący Polską przez ostatnie osiem lat. Dwa projekty reprezentuje poseł Krzysztof Szczucki, a jeden poseł Marcin Warchoł. Szanse ich uchwalenia są praktycznie zerowe.

Można w nich przeczytać m.in. o "obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego", a także ocenie tego, co dalej w TK zapowiadają rządzący. "Sejm stanowczo podkreśla, że jedyne sposoby pozbawienia sędziego TK urzędu wymienione są w ustawie […] i nie ma wśród nich możliwości złożenia sędziego z urzędu uchwałą Sejmu" – czytamy. Podano, że jedynie w PRL odwoływano członków TK w ten sposób.

PiS z ostrymi uchwałami w Sejmie. "Zamach stanu", "tortury"

W innym projekcie uchwały politycy PiS zarzucają koalicji PO-Trzecia Droga-Lewica, że od kiedy przejęli władzę Polska "staje się stopniowo krajem coraz bardziej niedemokratycznym i niepraworządnym", a rząd Donalda Tuska "zaczyna wprowadzać zupełnie inny porządek ustrojowy". "Wypełnia tym samym znamiona czynu zabronionego opisanego w art. 127 paragraf 1 Kodeksu Karnego" – podano, co oznacza oskarżenie o zamach stanu. "Sejm z rosnącą obawą odnotowuje fakt, że po 1989 roku groźba skutecznego przeprowadzenia zamachu konstytucyjnego, metody znanej z niechlubnej historii innych państw, nie była w Polsce nigdy tak realna jak dzisiaj" – napisali posłowie PiS.

Projekt, któremu przewodzi poseł Marcin Warchoł, dotyczy "przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce", w kontekście "siłowego dokarmiania poprzez intubację przez nos", co zastosowano w areszcie w Radomiu wobec Mariusza Kamińskiego. "Sejm RP stanowczo potępia zastosowanie tortur wobec posła Mariusza Kamińskiego i wzywa do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za te działania".

WIĘCEJ: Sejm na żywo. Na posiedzeniu m.in. emerytury stażowe i renta wdowia [TRANSMISJA]

Dziennikarz WP Patryk Michalski przypomina, że Trybunał Konstytucyjny właśnie za rządów PiS i Julii Przyłębskiej "uznał 10 marca 2022 r. za sprzeczny z Konstytucją RP przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarantujący każdemu prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą".

Źródło: Radio ZET/Orka.sejm.gov.pl