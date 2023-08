PiS wykorzystał materiały TVN24 w spocie. Jest oświadczenie stacji

W środę PiS opublikował kolejny spot wyborczy, który otwierają sekwencje z defilady wojskowej z 15 sierpnia. Następnie pojawiają się fragmenty materiałów z TVN24: rozmowy z Władysławem Frasyniukiem w "Faktach po Faktach" i relacji z "Faktów" TVN z kryzysu na granicy polsko-białoruskiej w 2021 roku.

Montaż selektywnie wybranych fragmentów ma sugerować, że partia rządząca z szacunkiem odnosi się do wojskowych, a opozycja (głównie Platforma Obywatelska) w ogóle nie poważa polskich służb. "Kryzys na granicy z Białorusią pokazał, jak opozycja traktuje polski mundur" - powiedział na końcu spotu lektor. Materiał wywołał ostrą reakcję kierownictwa TVN24.

PiS wykorzystuje materiały dziennikarskie do własnych celów

"Stanowczo protestujemy przeciwko bezprawnemu wykorzystywaniu materiałów redakcyjnych oraz wizerunku dziennikarzy TVN do partyjnej i wyborczej propagandy PiS. Takie działanie godzi w wiarygodność i niezależność mediów, jest też po prostu zawłaszczeniem cudzej własności" - napisano w komunikacie TVN24, który opublikowano w środę wieczorem.

To już drugi raz w ostatnich dniach, kiedy PiS bezprawnie wykorzystuje fragmenty materiałów dziennikarskich do własnych celów. W piątek ugrupowanie opublikowało nagranie promujące jedno z proponowanych pytań referendalnych, w którym umieszczono ujęcia z Gościa Radia ZET.

Zarząd Grupy Eurozet stanowczo zaprotestował. "To już kolejny raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość używa programu Gość Radia ZET, aby realizować swoje polityczne cele. Tym razem jest to szczególnie oburzające, gdyż włącza markę Radia ZET do swojej kampanii wyborczej, co - podkreślamy z całą siłą - dzieje się bez naszej zgody" - napisano w komunikacie.

RadioZET.pl