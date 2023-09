PiS wypuszcza nowy spot. A w nim Tusk z Putinem. "Padł na kolana i rozbroił Polskę"

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Na ostatniej prostej kampanii walczące o wygraną komitety będą wypuszczały kolejne materiały, uderzające w przeciwników. Jednym z nich jest najnowszy spot, który PiS opublikowało w niedzielę rano w mediach społecznościowych. Znów zaatakowano w nim Donalda Tuska.

Nowy spot PiS. "Tusk padł na kolana przed Putinem"

Gdy rządził Tusk, padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. Zlikwidował 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, a polska armia stopniała do mniej niż 100 tys. żołnierzy" - mówi lektor w nagraniu, na którym widać lidera PO rozmawiającego z Władimirem Putinem.

"Tusk zostawił nas całkowicie bezbronnych wobec Rosji, Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło. Od 2015 roku konsekwentnie wzmacniamy polską armię, która liczy dziś 175 tys. żołnierzy. Tworzymy jedną z najsilniejszych armii w Europie, zbudowaliśmy mur na granicy z Białorusi. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze" - słyszymy w spocie.

"Ale teraz Tusk wrócił, jeśli znów dojdzie do władzy, zburzy mur na granicy z Białorusią, zacznie zwijać polską armię i ponownie wystawi nas Rosji. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę" - podsumowano w filmiku.

Każde ujęcie, w którym występuje szef PO, ma czarno-białą, monochromatyczną barwę i "niepokojącą" ścieżkę dźwiękową, budującą atmosferę grozy. Rządzący starali się pokazać, że powrót Tuska do władzy oznacza kłopoty Polaków.