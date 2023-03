PiS zapowiada uchwałę ws. Jana Pawła II. "Esbeckie kwity"

Nie milkną komentarze po emisji reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" w TVN24. Przedstawiono w nim przypadki trzech kapłanów: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcję na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. Księża mieli dopuszczać się aktów pedofilii.

W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II". Od kilku dni akcję obrony wizerunku Jana Pawła II podejmują politycy PiS.

Jan Paweł II i tuszowanie pedofilii. PiS zapowiada uchwałę

Europoseł PiS Tomasz Poręba, odnosząc się do zapowiedzi podjęcia uchwały, napisał, że należy bronić dobrego imienia św. Jana Pawła II w obliczu tego, że on sam nie może tego zrobić. "SBeckie kwity i ich medialni pomagierzy i promotorzy, nie zabiorą nam podziwu i pamięci dla tego co zrobił dla Polski, Europy i Świata" (pisownia oryginalna - red.) - dodał we wpisie opublikowanym w środę na Twitterze.

Premier Mateusz Morawiecki w środę w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych powiedział, że dowody na to, że polski papież świadomie ignorował niegodziwości w Kościele są żadne lub bardzo wątpliwe. - Staję w obronie naszego papieża, bo wiem, że Janowi Pawłowi II zawdzięczamy jako naród bardzo wiele. Być może zawdzięczamy wszystko - podkreślił.

- Dziś wojna toczy się nie tylko za naszą wschodnią granicą. Niestety, są środowiska, które próbują wywołać nie militarną, ale cywilizacyjną wojnę u nas, w Polsce. To są działania wykraczające poza cywilizowaną debatę i poza obywatelski spór. Lista zasług Jana Pawła II jest niewyczerpana i dla świata, i dla Polski - mówił premier.

Dodał: - Dowodów na to, że Jan Paweł II podejmował walkę z niegodziwościami, także w Kościele, jest mnóstwo. Dowody na to, że czyny takie świadomie ignorował, są żadne albo bardzo, bardzo wątpliwe.

Nie brakuje wypowiedzi polityków obozu rządzącego, którzy krytykują TVN24 za reportaż Gutowskiego oraz bronią wizerunku Jana Pawła II. - Osobom, które te ataki czynią, najwidoczniej uwiera jakiś gorset polskości, bo to jest tak naprawdę nie tylko osłabianie instytucji Kościoła Rzymskokatolickiego, ale też naszej polskiej wrażliwości - mówił w Polskim Radiu Jarosław Sellin, wiceminister kultury.

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk komentował w TVP1: - Mamy do czynienia z uderzeniem w świętość i w Kościół, ma to na celu obalenie zgody społecznej i wywołanie polaryzacji, wywołanie sporu. To oczywiście jest pomysł polityczny.

RadioZET.pl/PAP - Adrian Kowarzyk