PiS zapowiada wotum nieufności dla Sienkiewicza. "Tak działają w Rosji i na Białorusi"

Mariusz Błaszczak, poseł i były minister obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział podczas konferencji prasowej, że jego klub złoży wniosek o wotum nieufności w stosunku do Bartłomieja Sienkiewicza. - PiS złoży wniosek o wotum nieufności wobec pułkownika służb specjalnych Bartłomieja Sienkiewicza, delegowanego przez Donalda Tuska na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego - powiedział.

Wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza

Błaszczak dodał, że powodem takiego działania jest "próba siłowego przejęcia mediów publicznych". - Tak jak mówił Tusk podczas kampanii wyborczej, silni panowie weszli np. do PAP i próbowali przejąć budynek. Sam byłem świadkiem tych wydarzeń. Po godz. 3 nad ranem 23 grudnia do PAP weszło około 10 panów, wysokich, barczystych i próbowali w ten sposób doprowadzić do siłowego przejęcia tej instytucji - mówił.

Mariusz Błaszczak ocenił też, że politycy jego ugrupowania, czyli największej partii opozycyjnej "stanęli na straży praworządności" - w tych słowach odniósł się do dyżurów, które parlamentarzyści pełnili w redakcji mediów publicznych. - Nie zgadzamy się na stosowanie takich metod. Jeżeli większość rządząca, koalicja 13 grudnia chce zmienić porządek prawny, to do tego służy parlament - powiedział. Dodał też, że wprowadzanie firmy ochroniarskiej "to metody wzięte ze wschodu". - Tak działają w Rosji, na Białorusi - ocenił.

- Dzisiaj zostanie złożony wniosek o wotum nieufności. Marszałek Sejmu jest zobowiązany, żeby ten wniosek był przedmiotem obrad parlamentu albo na najbliższym posiedzeniu, albo na kolejnym. Dziś rozpocznie się też interwencja poselska w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mówił.

Janusz Kowalski o interwencji poselskiej w MKiDN

Podczas konferencji prasowej głos zabrał też Janusz Kowalski. Polityk Suwerennej Polski odniósł się do zaplanowanej interwencji poselskiej w resorcie kierowanym przez Sienkiewicza. - Dzisiaj z panem posłem Janem Mosińskim, panem Krzysztofem Szczuckim i Pawłem Jabłońskim rozpoczynamy interwencję poselską w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - powiedział

Jak dodał, celem interwencji będzie "wyjaśnienie ogromnych wątpliwości prawnych dotyczących tego, czy akty prawne, które zostały sporządzone w dniu 19 grudnia dały podstawę do skoku na media przez Platformę Obywatelską Donalda Tuska, zostały sporządzone prawidłowo".

Jabłoński: Bandyckie metody, których nie stosowała żadna inna władza

Do sprawy odniósł się w Radiu ZET Paweł Jabłoński, który w środę był gościem Beaty Lubeckiej w programie "Gość Radia ZET". Pytany o polityków PiS, którzy okupują siedziby PAP i TVP, Jabłoński stwierdził, że "to nie okupacja, tylko interwencja poselska".

- Kontynuujemy tę interwencję. Do momentu przywrócenia stanu zgodnego z prawem – dodaje polityk. Jabłoński opowiada również, jak wyglądały jego dyżury. - PO przysyła tam ludzi z bronią, ochroniarzy, nie do końca wiadomo, w jakiej roli. Widziałem ludzi, którzy weszli uzbrojeni do PAP. Kiedy nasi posłowie chcieli dowiedzieć się, kim są, bardzo szybko uciekli i działali w porozumieniu z jedną z prawniczek, która tam przebywała – opisuje gość Beaty Lubeckiej. Zaznacza, że są to „bandyckie metody”, których żadna inna władza nie stosowała, oprócz Platformy Obywatelskiej.

Źródło: Radio ZET